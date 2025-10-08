Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. „Gen V“ Staffel 2: Wann erscheint Folge 7 im Stream?

„Gen V“ Staffel 2: Wann erscheint Folge 7 im Stream?

Thomas Kolkmann
2 min Lesezeit
Die Szene spielt nachts in einer urbanen Umgebung. Im Hintergrund sind bunte Lichter, ein goldfarbenes Sportauto und weitere Fahrzeuge zu erkennen. Die Atmosphäre wirkt durch die Beleuchtung und die Farben (vor allem Rot-, Blau- und Violetttöne) lebendig und fast surreal. Über dem Bild liegt ein transparentes, pixelartiges Muster, das an digitale Effekte erinnert. Personen im Vordergrund, Mitte: Zwei Personen stehen eng beieinander und scheinen sich zu unterhalten. Die Person links trägt einen hellgrauen Anzug mit einem weißen Hemd darunter. Die Person rechts trägt ein schwarzes, schulterfreies Oberteil, eine weiße Bluse und kurze schwarze Hosen. Beide wirken entspannt und freundlich. Vordergrund, links: Eine Person mit langen, geflochtenen Haaren steht mit dem Rücken zum Betrachter. Sie trägt eine hellbraune Jacke und schwarze Hosen. Die Person scheint sich zu den beiden in der Mitte umzudrehen. Vordergrund, rechts: Eine Person mit dunklen Haaren steht leicht abseits und blickt in Richtung der Gruppe. Sie trägt ein dunkles, gemustertes Hemd und schwarze Hosen. Hintergrund, links: Eine weitere Person steht seitlich und blickt in Richtung der Gruppe. Sie trägt eine schwarze Lederjacke und schwarze Hosen. Stimmung: Die Stimmung wirkt locker und gesellig, fast wie eine Szene aus einer Jugendserie oder einem Film. Die Personen scheinen sich zu unterhalten oder auf etwas zu warten.
Zu Gen V wird es trotz allem eine zweite Staffel geben. (© Everett Collection via IMAGO / Bearbeitung: GIGA)
Die Spin-off-Serie zu „The Boys“ feiert ihre zweite Runde. Wann Folge 7 von „Gen V“ im Stream zu sehen ist und alles, was ihr zu den neuen Episoden wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Gen V bei Amazon Prime Video anschauen

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Wann erscheint Folge 7 von „Gen V“ Staffel 2?
  2. 1.1.Episodenliste
  3. 2.Trauriger Nachrichten verändern Staffel 2 von Grund auf

Wann erscheint Folge 7 von „Gen V“ Staffel 2?

Am 17. September 2025 sind die ersten 3 Folgen der zweiten Staffel von „Gen V“ erschienen. Nach der Premiere werden die weiteren 5 Folgen dann im wöchentlichen Rhythmus auf Amazon Prime Video erscheinen. Die 7. Folge läuft dann am 15. Oktober 2025.

Poster
Episodenliste

Folge

Deutscher Titel

Originaltitel

Premiere

1 (9)

Projekt Odessa

New Year, New U

17.9.2025

2 (10)

Die Gerechtigkeit vergisst nie

Justice Never Forgets

17.9.2025

3 (11)

Widersetz dich!

H is for Human

17.9.2025

4 (12)

Gender Bender vs. Blood Bender

Bags

24.9.2025

5 (13)

Befreiungsmission

The Kids Are Not All Right

1.10.2025

6 (14)

Kochunterricht

Cooking Lessons

8.10.2025

7 (15)

TBA

Hell Week

15.10.2025

8 (16)

TBA

Trojan

22.10.2025

Trauriger Nachrichten verändern Staffel 2 von Grund auf

Eigentlich sollte die Produktion bereits spätestens Anfang April 2024 beginnen, wurde jedoch aufgrund des unerwarteten Todes des Hauptdarstellers Chance Perdomo († 29.3.24) verschoben. Die Dreharbeiten starteten schließlich am 16. Juli, wie der Beitrag des offiziellen „Gen V“-Accounts auf X (ehemals Twitter) andeutet:

Chance Perdomo spielte die zentrale Rolle des Andre Anderson in der Serie – dem Jungen, der das Metall beherrschte. Nachdem Tod des Schauspielers durch einen Motorradunfall wird seine Rolle nicht neu besetzt. Das Team hinter „Gen V“ entschied sich, die Spin-off-Serie zu „The Boys“ fortzusetzen und die Drehbücher komplett zu überarbeitet. So wird Andre in Staffel 2 respektvoll aus der Handlung entfernt. Natürlich führt dies zu einer Verzögerung der Dreharbeiten und einem erheblichen Mehraufwand. Executive Producer, Eric Kripke, erklärte in einem Interview die Entscheidung (Quelle: Entertainment Weekly).

„Es war, vorsichtig ausgedrückt, eine Herausforderung. Wir standen eine Woche vor dem Beginn der Dreharbeiten, als Chance auf tragische Weise ums Leben kam. Also mussten wir fast alles überdenken, und das alles in nur wenigen Wochen. Aber was ich den Leuten sage, wenn sie meinen 'Wow, das ist wirklich verrückt oder schwierig', dass es im Vergleich zu dem verblasst, was seine Freunde und Angehörigen gerade durchmachen. Das ist das Mindeste, was wir tun können.“
Entertainment Weekly

