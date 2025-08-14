Gender-Verbot für ARD & ZDF: Verantwortlicher Politiker macht klare Ansage

Sollen ARD und ZDF gendern?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wenn es nach dem Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer geht, ist die Antwort auf diese Frage ganz klar: Nein. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa erklärt der Politiker, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sowie Museen und Stiftungen auf Gendersprache verzichten sollten.

Anzeige

So begründet der Politiker das Gender-Verbot

Weimer hat seiner eigenen Behörde bereits Gendern mit Sternchen, Bindestrichen oder auch Unterstrichen verboten. Dies begründet er mit sprachlicher Klarheit, rechtlicher Eindeutigkeit und Verständlichkeit von staatlich geförderter Kommunikation (Quelle: DWDL).

Dieser Schritt geht ihm allerdings nicht weit genug. Laut seiner Empfehlung sollten alle öffentlichen Institutionen nachziehen: „Wer im öffentlichen Auftrag spricht, sollte eine Sprache wählen, die für alle nachvollziehbar ist und breite Akzeptanz findet.“ Gegenüber der Bild (via DWDL) hatte Weimer bereits erklärt, dass erzwungenes Gendern nicht widerspiegeln würde, wie die Mehrheit in Deutschland spreche. Sprache solle verbinden, nicht trennen – deshalb lehne er jede bevormundende Spracherziehung ab.

Gender-Verbot stößt auf Kritik durch Journalisten

Das von Weimer empfohlene Gender-Verbot stößt allerdings auch auf Kritik. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) bezeichnet es als „Eingriff in die Rundfunkfreiheit“ und „gravierende Kompetenzüberschreitung“ des Kultur- und Medienstaatsministers.

Anzeige

DJV-Bundesvorsitzender Mika Beuster legt Wert darauf, dass Redaktionen selbst entscheiden, ob sie in Beiträgen Gendersprache verwenden oder nicht. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer vom Deutschen Kulturrat, lehnt ein Verbot zudem als Form von „staatlicher Bevormundung“ ab.