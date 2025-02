Genshin Impact macht den selben schlimmen Fehler wie die meisten MMOs

Nach 100 Spielstunden in Genshin Impact hat der anfängliche Enthusiasmus erste Risse bekommen. Während die Open World des Action-RPGs weiterhin begeistert, zeigt sich eine nervige Designentscheidung immer deutlicher: Das endlose Farmen von Materialien und Ressourcen droht zum Spielspaß-Killer zu werden.

Materialien farmen in Genshin Impact: Ein Grind ohne Ende

Vor kurzem habe ich das Farming in Genshin noch gelobt. Inzwischen entpuppt sich das Sammeln von Materialien aber als ermüdende Routine. Besonders frustrierend ist dabei das Farmen von Materialien von normalen Gegnern, die nicht einmal garantiert die benötigten Items fallen lassen. Eine fragwürdige Design-Entscheidung von Entwickler Hoyoverse, die stark an die schlechtesten Aspekte klassischer MMOs erinnert.

Selbst simple Upgrades erfordern oft absurde Mengen an Ressourcen – etwa 45 bestimmte Blumen für eine einzige Charakterverbesserung. Warum sie diese Blumen oder Erze brauchen, um wieder leveln zu können, wird auch nicht wirklich erklärt.

Die allgegenwärtige Ingame-Währung Mora verschärft das Problem zusätzlich. Ob Gegenstände kaufen, Materialien herstellen oder Charaktere verbessern – alles kostet Gold.

Zwar ist Mora theoretisch reichlich verfügbar, doch gerade beim Aufleveln stößt man schnell an Grenzen. Vor allem, wenn man einen Charakter von Level 1 zum Maximum bringen will. Quests und Gegner reichen dafür nicht. Der Grind wird so zur zeitraubenden Pflichtaufgabe.

Trotz Farming-Frust: Genshin Impact glänzt mit starkem Content

Dennoch gibt es auch viele positive Aspekte, die das Spiel weiterhin interessant halten. Vor allem die schiere Menge an Content beeindruckt: Selbst nach 100 Stunden Spielzeit und dem Erreichen der dritten Region Inazuma finden sich im Startgebiet noch zahlreiche versteckte Schätze, Rätsel und die charmanten Seelien.

Die Spielwelt ist dabei clever designed und bietet für Neulinge erstaunlich viele Möglichkeiten, die für das Gacha-System so begehrten Primogems zu sammeln. Wer bei diesem gemächlichen Tempo bleibt, findet in Genshin Impact definitiv Content für Jahre.