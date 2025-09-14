Genug vom Stress? Diese meisterhaften Fantasy-Romane sind eure perfekte Auszeit

Ihr braucht ein bisschen Entspannung? Wir schlagen euch Fantasy-Bücher vor, welche die Dunkelheit des Weltgeschehens weichen lassen.© IMAGO / Panthermedia / Sergiy Artsaba 1 / 10

In der Welt passiert gerade einiges, und so wichtig es auch ist, den Kopf nicht komplett in den Sand zu stecken, so wichtig ist auch eine wohlverdiente Pause. Wir schlagen euch ein paar Fantasy-Bücher unterschiedlicher Genres vor, mit denen wir abschalten und entspannen – es ist bestimmt etwas für euch dabei!

Kein Social Media, keine News: Abschalten ist wichtig für eure geistige Gesundheit

Ich habe nicht wenige Freunde, die momentan ihren News- und Social-Media-Konsum beschränken, um nicht ständig mit makabren Nachrichten bombardiert zu werden. Draußen ist es dunkel und was so in der Welt abgeht, kann einen aufregend oder sogar ängstigen. Aber es ist ja niemandem geholfen, wenn ihr euch mies fühlt – und deshalb sollte jeder in gewisser Weise auf sich achten und sich Pausen können.

Vollkommen in einer anderen Welt zu versinken, und dabei auch noch eine Pause von Screens zu bekommen, ist da mindestens für Lesefreunde eine ideale Lösung. Deshalb möchten wir euch nicht nur unsere Feel-Good-Fantasy-Bücher vorstellen, sondern noch ein paar weitere Tipps unterschiedlichster Fantasy-Subgenres, die euch aus dem einen oder anderen Grund perfekt ablenken und entspannen lassen.