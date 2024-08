Gerade erst im Kino: Disney+ lohnt sich diesen Monat besonders

Etwas unbemerkt von der Öffentlichkeit nahm Disney+ bereits im Juli einen sehenswerten Film ins Programm. „Die junge Frau und das Meer“ lief erst wenige Wochen zuvor in den USA im Kino und wartet jetzt darauf, von euch hierzulande entdeckt zu werden. Bereits der obige Trailer weiß die Neugier zu wecken, doch nicht zuletzt das Resümee der Kritiker und bisherigen Zuschauer dürfte überzeugen.

Ein neuer Geheimtipp bei Disney+: Kino für die ganze Familie

Dieser Film ist ein Geheimtipp, denn obwohl „Die junge Frau und das Meer“ bereits seit dem 31. Mai in US-amerikanischen Kinos zu sehen war, blieb das große Echo aus. International und damit auch in Deutschland war nämlich nur ein Streaming-Start bei Disney+ vorgesehen. Dort ist das Biopic seit dem 19. Juli zu sehen (bei Disney+ ansehen).



Der Film gehört in jedem Fall zu den wirklich gut gemachten Filmbiografien. Im Mittelpunkt steht Gertrude „Trudy“ Ederle – gespielt von Daisy Ridley, die einem Großteil des Publikums sicherlich noch aus der letzten Star-Wars-Trilogie ein Begriff ist. Ederle war die erste Frau, die den Ärmelkanal durchschwamm. Der Film zeigt ihren harten und schwierigen Weg. Sie wächst in New York als Tochter deutscher Einwanderer auf und muss sich ihren Platz als Schwimmerin erst noch erkämpfen.

Daisy Ridley als „Trudy“ Ederle in „Die junge Frau und das Meer“. (© IMAGO/Elena Nenkova)

In Szene gesetzt wurde „Die junge Frau und das Meer“ vom norwegischen Filmregisseur Joachim Rønning. Der brachte zuvor für Disney beispielsweise 2017 „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ und zwei Jahre später „Maleficent: Mächte der Finsternis“ auf die große Leinwand. Produziert wurde der Film dann auch unter anderem noch von der Legende Jerry Bruckheimer. Beste Voraussetzungen also für ein gutes Ergebnis.

89 Prozent bei Rotten Tomatoes!

Die Hoffnung wird erfüllt. Eine IMDb-Bewertung von 7,5 Punkten ist bereits sehr gut. So richtig überzeugt dann noch das Meinungsbild bei Rotten Tomatoes. Ganze 89 Prozent und damit nahezu alle Kritiker fanden den Film gut. Bei den Zuschauern waren es mit 97 Prozent sogar wirklich so gut wie alle. Zusammengefasst liest sich dies dann so (Zitat, übersetzt): „Gestützt auf Daisy Ridleys strahlende Starpower und die bemerkenswerte Lebensgeschichte von Gertrude Ederle, ist „Young Woman and the Sea“ ein altmodischer Sportfilm, der im besten Sinne an die Klassiker erinnert.“

Die Zuschauer bekommen alles, was zu einem guten Film dazugehört: Eine mitreißende Geschichte, die in ihren besten Momenten zu Tränen rührt und am Ende alle mit einem wohligen Gefühl zurücklässt. Etwas für die ganze Familie und mit Sicherheit ein guter Grund, jetzt mal wieder bei Disney+ reinzuschauen.