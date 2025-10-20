Gerade noch im Kino, jetzt schon bei Amazon: „Die nackte Kanone“ ab sofort im Stream

Wer mal wieder ordentlich lachen will, muss diesen neuen Film sehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Keine drei Monate nach Kinostart könnt ihr die beliebte Komödie „Die nackte Kanone“ nun auch gemütlich in den eigenen vier Wänden schauen. Den neuen Teil mit Liam Neeson in der Hauptrolle gibt es nämlich ab jetzt im Stream bei Amazon und anderen Anbietern.

Anzeige

Die nackte Kanone feiert großes Comeback

31 Jahre nach dem letzten Film hat die Kult-Reihe rund um den sympathischen, aber völlig verplanten Lieutenant Frank Drebin einen neuen Teil erhalten. Anstatt Leslie Nielsen tritt jetzt aber Hollywood-Legende Liam Neeson in die Fußstapfen des Kriminalermittlers.

Dabei handelt es sich aber um kein Remake, sondern eine Fortsetzung mit gleichem Namen, denn Neeson spielt den Filmsohn von Nielsen: Lieutenant Frank Drebin Jr. Einen ersten Vorgeschmack auf den irren Klamauk gibt es im offiziellen Trailer zu sehen:

Wenn euch der Trailer gefallen hat, könnt ihr euch die Komödie ab sofort bei Amazon oder anderen Streamingdiensten digital kaufen oder ausleihen. Kostenpunkt: entweder 4,99 Euro für die Leihgebühr oder 13,99 Euro für den Kauf.

Anzeige

Auf Blu-ray und DVD erscheint „Die nackte Kanone“ dagegen am 13. November 2025. Die Preise variieren stark. So kostet der Film 12,99 Euro für die DVD und 29,99 Euro für die 4K-Variante (auf Amazon ansehen).

Anzeige

Das sagen Kritiker und Publikum zum Film

An den Kinokassen spielte „Die nackte Kanone“ mehr als 102 Millionen US-Dollar ein. Noch beachtlicher ist aber der Kritiker-Score auf Seiten wie Rotten Tomatoes. Dort schneidet die Komödie mit einem Wert von 88 Prozent Zustimmung ziemlich gut ab. So schreibt der New Yorker in seinem Fazit:

Keine Angst: „Die nackte Kanone“ trifft ins Schwarze, aber nur knapp. Dieser Neustart der beliebten Filmreihe, in deren Mittelpunkt die Polizeieinheit von Los Angeles steht, ist lustig genug, um die Geduld aufrechtzuerhalten, ohne jedoch mit dem wilden Charme des Originals mithalten zu können. ( The New Yorker

Wann der Film im Abo von Paramount+ erscheint, ist dagegen noch unklar.