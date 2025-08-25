Glamour nach außen, mies behandelt hinter den Kulissen: So läuft es bei Influencern

Cutter sind in der Influencer-Branche wichtige Akteure: Sie schneiden Videos und kümmern sich häufig um die Organisation ganzer YouTube-Kanäle. Wegen Aussagen des ehemaligen Cutters von Papaplatte wird das Thema wieder heiß diskutiert.

So fing die große Diskussion an

Ausgelöst wurde das Drama durch ein YouTube-Video des ehemaligen Cutters von Twitch-Streamer Papaplatte. Pamabu, der mit echten Namen Paul heißt, erstellte 2022 den YouTube-Kanal Lattensepp, auf dem er Reactions des Twitch-Streamers geschnitten hochlud. Nach einigen wenigen Videos entschieden sich Cutter und Twitch-Streamer dafür, zusammenzuarbeiten. Pamabu wurde in Prozenten bezahlt, das heißt, er bekam 25 % von dem Geld, das der YouTube-Kanal monatlich abwarf – der Rest ging an Papaplatte.

Papaplatte soll seinen Cutter ungerecht behandelt haben

Doch als der YouTube-Kanal immer mehr und mehr Geld einbrachte, änderte Papaplatte die Bezahlung von Pamabu. Zukünftig sollte er ein Festgehalt in Höhe von ungefähr 3.500 Euro bekommen und als Bonus jeden Monat 1,5 % der Kanal-Einnahmen obendrauf. Für Pamabu war das laut eigenen Aussagen ein Gehaltseinbruch von rund 50 %. Papaplattes Erklärung: Die anderen Cutter würden weniger verdienen und die Gehälter müssten angepasst werden.

Die Qualität der Videos litt unter dieser Umstellung und insgesamt soll Pamabu zusätzlich noch herablassend behandelt worden sein. So soll Papaplatte wochenlang nicht auf Nachrichten mit wichtigen Anliegen, wie dem bevorstehenden Urlaub von Pamabu, reagiert haben.

Schließlich habe Papaplatte die Zusammenarbeit mit Pamabu beendet, da seiner Meinung nach die Qualität der Videos schwinden würde und der Cutter auch nicht mehr in das Team rund um den Twitch-Streamer passen würde.

Für Pamabu war dies ein ganz klar unfaires Verhalten, wie er in seinem YouTube-Video festhielt. Das Video führte zu einer weitreichenden öffentlichen Diskussion auf Social Media über die Gehälter und den Umgang mit Cuttern.

Auch andere Cutter äußern sich

Die ehemalige Cutterin Janis lud auf ihrem YouTube-Kanal JanisandtheArtists, ein Video hoch, in dem sie über ihre negativen Erfahrungen als Cutterin für diverse Influencer berichtete. Diese waren so schlecht, dass sie ihre Tätigkeit in dem Bereich aufgab, obwohl es sich dabei um ihren Traumberuf gehandelt habe. Vor allem der respektlose Umgang, darunter Ghosting und das Nicht-Einhalten von Abmachungen, sei schlimm gewesen.

Ihr Fazit: Leute, die Cutter werden wollen, empfiehlt sie diese Branche nicht, zumindest wenn es um das Schneiden von Inhalten für Influencer geht.

Auch die ZEIT deckte mit ihrer nochmal tiefergehenden Recherche auf, dass es häufige Ungereimtheiten in der Bezahlung der Cutter gibt. Teilweise sollen minderjährige Fans angestellt worden sein, da diese sich mit einer niedrigen Bezahlung zufriedengeben würden. Schließlich würden sie für ihren Lieblings-Influencer schneiden; der Traum von vielen.

Es bleibt nur zu hoffen, dass durch die Diskussion um Cutter mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird. Aufmerksamkeit, die dazu führt, dass Influencer ihren Umgang mit ihren Mitarbeitern überdenken.