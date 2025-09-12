Gorillaz-Tour 2026: Tickets, Termine und ein neues Album

Die Gorillaz melden sich zurück und gehen 2026 mit ihrem neuen Album auf Tour. Wann, wo und wie ihr an die Tickets für die Konzerte kommt und wo die Gorillaz live zu sehen sind, verraten wir euch hier.

Gorillaz gehen auf Live-Tour

Die Band um den ehemaligen Blur-Sänger Damon Albarn startet nach einer längeren Pause 2026 die „The Mountain Tour“. Geplant sind ausschließlich Konzerte im Vereinigten Königreich, mit einer Ausnahme in Irland. Auftakt ist am 21. März 2026 in Manchester.

Danach folgen eng getaktete Termine, bis die Gorillaz am 20. Juni ihre letzte Show in London spielen. Begleitet wird die Band von Trueno, einem argentinischen Rapper und von Sparks, einer Band aus den USA.

Alle Tourdaten der Gorillaz 2026 (© Gorillaz)

Tickets für die „The Mountain Tour“

Gorillaz Tickets auf Ticketmaster

Wollt ihr auf eines der Konzerte in den UK gehen, solltet ihr euch über Bandsintown für einen Presale-Code registrieren. Bis Dienstag, den 16. September 2025, um 17 Uhr BST (18 Uhr in Deutschland), ist die Anmeldung möglich.

Ihr erhaltet nach erfolgreicher Anmeldung per E-Mail alle Informationen zum Vorverkauf. Am 17. September um 12 Uhr startet der Vorverkauf. Weitere Ticketinformationen findet ihr bei Ticketmaster.

Kommen die Gorillaz nach Deutschland?

Nach den bisher veröffentlichten Tourdaten sind keine Deutschland-Konzerte geplant. Allerdings habt ihr die Möglichkeit, auf der offiziellen Webseite der Band eine Show anzufragen. Ob es sich bei den bisher angekündigten Terminen um die einzigen handelt, ist nicht bekannt.

Neues Album wird Startschuss der Tour

Nach „Cracker Island“ (2023) erscheint am 20. März 2026 das neunte Studioalbum der Gorillaz: „The Mountain“. Einen Tag später startet die gleichnamige Tour.

Das neue Album wird 15 Songs mit sich bringen und reichlich Features:

The Mountain feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash, Ayaan Ali Bangash The Moon Cave feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicouer, Jalen Ngonda, Black Thought The Happy Dictator feat. Sparks The Hardest Thing feat. Tony Allen Orange County feat. Bizarrap, Kara Jackson, Anoushka Shankar The God of Lying feat. IDLES The Empty Dream Machine feat. Black Thought, Johnny Marr, Anoushka Shankar The Manifesto feat. Trueno, Proof The Plastic Guru feat. Johnny Marr, Anoushka Shankar Delirium feat. Mark E Smith Damascus feat. Omar Souleyman, Yasiin Bey The Shadowy Light feat. Asha Bhosle and Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash, Ayaan Ali Bangash Casablanca feat. Paul Simonon, Johnny Marr The Sweet Prince feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr, Anoushka Shankar The Sad God feat. Black Thought, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar

Die erste Single mit dem Duo Sparks aus „The Mountain“ ist bereits veröffentlicht worden und gibt euch einen Vorgeschmack auf den 20. März 2025:

Ganz im Stile der Gorillaz in den vergangenen Jahren, zieht die Band in „The Mountain“ Künstler eine weite Bandbreite an Künstlern aus aller Welt an ihre Seite.

Auch die Aufnahmen fanden verteilt auf der Welt statt: in London, Los Angeles, Miami, Syrien und Indien wurde das neue Album vertont. Zusätzlich wird nicht nur auf Englisch gesungen – Hindi, Yoruba, Arabisch und Spanisch Songzeilen werden sich über die 15 neuen Song strecken.