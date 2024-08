Grafik-Kracher: Neuer Shooter begeistert Cyberpunk-Fans

Ein neuer Trailer zum kommenden Shooter Neo Berlin 2087 erregt die Aufmerksamkeit der Gaming-Community. Auf YouTube und Reddit sind sich die User allerdings uneinig, was sie von dem Grafik-Kracher halten sollen.

Neo Berlin 2087: Gameplay-Trailer lässt es krachen

Der Entwickler Elysium Game Studio hat kurz vor der diesjährigen Gamescom einen neuen Trailer zu Neo Berlin 2087 veröffentlicht.



Der Mix aus Cyberpunk-Setting, Rollenspiel und viel Shooter-Action beeindruckt vor allem auf visueller Ebene. Überzeugt euch am besten selbst! Wir haben euch den besagten Gameplay-Trailer ganz oben eingebunden.



Die User auf Reddit haben allerdings einige Zweifel an dem Spiel. Ein Reddit-User schreibt zum Beispiel folgendes:

Das tut mir im Gehirn weh. Es sieht gut und schrecklich zugleich aus. ( Reddit-User sycopath4ever

User zweifeln die Qualität des Shooters an

Und auch in den YouTube-Kommentaren sind auffallend viele User vom gezeigten Material irritiert. Manche Gamer fragen sich sogar, ob der Trailer mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt wurde, weil alles bei genauerer Betrachtung ein bisschen seltsam aussieht.

Liegt das nur an mir oder sieht das wie eine von der KI erzeugte Technik aus? Insbesondere dieser Dialogteil sieht so aus, als wäre es eine dieser animierten Sequenzen, die von einer KI aus einem Standbild erstellt wurden. ( YouTube-User @ray128

Handelt es sich beim Action-RPG Neo Berlin 2087 also um einen reinen Grafikblender? Das muss sich wohl erst noch zeigen.



Einen ungefähren Release-Zeitraum hat das actionreiche Rollenspiel jedenfalls noch nicht. Und der Entwickler Elysium Game Studio hat bisher auch noch kein anderes Spiel veröffentlicht. Es mangelt also an entsprechenden Referenzen. Somit lässt sich momentan schwer absehen, ob die Skepsis der User am Ende berechtigt ist oder nicht.



Bisher stehen lediglich die Plattformen fest: Demnach soll Neo Berlin 2087 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

