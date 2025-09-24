„Grand Blue Dreaming“ Staffel 3 steht fest: Release und alles Weitere

Die ersten beiden Staffeln von „Grand Blue Dreaming“ überzeugten viele Comedy-Fans. Nach dem Cliffhanger des Finales der zweiten Season fragen sich jedoch viele Fans, wann die dritte Staffel erscheint. Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zu „Grand Blue Dreaming“ wissen müsst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Grand Blue Dreaming“ Staffel 3 bereits bestätigt

Zwischen den ersten beiden Staffeln lagen ganze sieben Jahre Wartezeit. Dieses Mal müssen Fans glücklicherweise nicht so lange auf die kommende Season warten. „Grand Blue Dreaming“ Staffel 3 ist offiziell angekündigt und befindet sich in Produktion.

Anzeige

Das Release-Datum der dritten Season steht jedoch noch nicht fest. Sobald es weitere Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel. Die ersten beiden Staffeln, die jeweils 12 Episoden umfassen, stehen auf Crunchyroll zur Verfügung. Dort könnt ihr die Comedy-Serie im Originalton mit Untertiteln anschauen.

Es gibt zwar noch keinen Trailer zu „Grand Blue Dreaming“ Staffel 3, allerdings gibt es zur Feier der Ankündigung ein neues Visual, das Chisa und Iori zeigt:

Chisa und Iori sind bereit für „Grand Blue Dreaming“ Staffel 3. (© Studio Zero-G)

Anzeige

Weitere Details noch offen

Weitere Details zu „Grand Blue Dreaming“ Staffel 3 stehen derzeit noch nicht fest, wie etwa die Mitwirkenden. Sobald es neue Details hierzu gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Bei den ersten beiden Staffeln führte Shinji Takamatsu (unter anderem „Gintama: The Movie“ und „After War Gundam X“) Regie. Von ihm stammte jeweils auch das Drehbuch. Hideoki Kusama (unter anderem „Haikyu“ und „Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time“) war für das Charakterdesign zuständig. Ob die beiden auch an der dritten Staffel mitwirken, ist noch nicht bekannt.

Ebenso steht noch nicht fest, ob die Studios Zero-G und Liber Inc., die die zweite Staffel produziert haben, auch die kommende Season übernehmen. Da Zero-G jedoch auch die erste Staffel produzierte, stehen die Chancen hoch, dass das Studio auch an der dritten Season beteiligt ist. Das ist derzeit aber reine Spekulation.