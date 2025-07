Gratis auf YouTube: Blutiges Gangster-Drama ebnete den Weg für einen der besten Filme aller Zeiten

Diesen blutigen Kult-Streifen muss jeder Filmfan kennen – besonders jetzt, wo er gratis auf YouTube ist.

Mit dem Gangster-Drama Reservoir Dogs lieferte Quentin Tarantino 1992 seinen ersten Langfilm ab. Das blutige Werk um einen schief gelaufenen Überfall genießt heute Kult-Status und war der Startschuss für eine beachtliche Karriere, die schon zwei Jahre später mit Pulp Fiction fortgesetzt wurde – der von nicht wenigen Kritikern als einer der besten Filme aller Zeiten gehandelt wird. Wer hingegen Reservoir Dogs bisher verpasst hat, kann den Film ab sofort kostenlos über YouTube nachholen (hier gehts direkt zum Film). Alternativ bieten aber auch folgende Streamer den Film an – hier müsst ihr allerdings bezahlen:

Auch andere Tarantino-Filme sind jetzt gratis

Auf dem offiziellen Kanal von Arte findet ihr aber nicht nur Tarantinos gefeierten Erstling, sondern auch andere Filme des Regisseurs. Darunter befinden sich:

Alle genannten Filme sind auch über die Arte-Mediathek abrufbar (Reservoir Dogs auf Arte ansehen). Es bleibt also euch überlassen, wo ihr die Filme schauen wollt. Durch die Freigabe ab 16 Jahren unterliegen die Filme allerdings den deutschen Jugendschutzbestimmungen. Auf YouTube müsst ihr also einen entsprechenden Account haben und auf Arte müsst ihr entweder um 22 Uhr einschalten oder aber ebenfalls einen Account anlegen. Im Anschluss steht dem Filmgenuss aber nichts mehr im Weg.

Die Filmwelt trauert um Michael Madsen

Die Filme von Tarantino sind aktuell aber auch wieder gefragter, weil am 3. Juli 2025 der US-amerikanische Schauspieler Michael Madsen verstorben ist. Madsen kennen viele Filmfans, weil er im Lauf seiner Karriere wiederholt mit Tarantino zusammengearbeitet hat. So war er unter anderem in den beiden Kill-Bill-Filmen mit dabei und in Reservoir Dogs. In dem Gangster-Drama hat sich vor allem seine Performance als Mr. Blonde eingebrannt, wie er während einer Folterszene seinem Opfer ein Ohr abtrennt.