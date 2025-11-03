Gratis dank Rundfunkbeitrag: ZDF reißt sich die teuerste Serie aller Zeiten unter den Nagel

Diese Serie ist nicht nur teuer, sondern spaltet auch Kritiker und Fans.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bisher gab es die aufwendige Fantasy-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ nur über Amazon Prime Video zu sehen. Das hat sich jetzt geändert, denn das ZDF zeigt die teuerste Serie aller Zeiten auch kostenlos über die hauseigene Mediathek. Alternativ läuft die Serie auch im Free-TV.

Anzeige

Ab jetzt gratis beim ZDF: Die Ringe der Macht

Mit geschätzten 58 Millionen US-Dollar pro Folge ist „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ die unangefochtene Spitze, wenn es um die teuersten Serien-Produktionen geht. Das Fantasy-Epos war jahrelang ein sündhaft teures Prestige-Projekt von Amazon und lief bisher nur über den eigenen Streamingdienst Amazon Prime Video – zumindest bis jetzt. Denn ab sofort kann jeder Serienfan beide Staffeln gratis über die ZDF-Mediathek schauen.

Ein ZDF-Konto ist grundsätzlich nicht notwendig. Allerdings sind einige Folgen erst ab 16 freigegeben, weshalb ihr entweder bis 22 Uhr warten müsst oder ihr erstellt euch doch ein kostenloses Konto und könnt dann direkt reinschauen:

Im Fernsehen könnt ihr die Serie dagegen ab dem 3. November 2025 verfolgen. Die erste Folge läuft um 20:15 Uhr auf dem Sender ZDF Neo.

Anzeige

Übrigens: Amazon hat im Februar 2025 eine dritte Staffel geordert. Wann diese erscheinen wird, ist allerdings noch unklar.

So denken Presse und Publikum über die Serie

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ erhielt bisher gemischte Kritiken von Presse und Publikum. Deutlich wird das besonders an den Bewertungen auf Seiten wie Rotten Tomatoes. Dort vergeben zwar 84 Prozent aller Pressevertreter ein positives Fazit, bei den Usern sind hingegen nur 49 Prozent von der teuren Amazon-Serie überzeugt (Quelle: Rotten Tomatoes).

Gelobt wird dabei oft der hohe Produktionsaufwand, die opulenten Sets und die spektakuläre Inszenierung. Kritisiert wird dagegen die umständliche Erzählstruktur und dass die Serie in manchen Aspekten von der literarischen Vorlage zu stark abweicht.