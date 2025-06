Gratis für Amazon-Prime-Kunden: Knallharter Rache-Film ist nichts für schwache Nerven

Revenge ist was für Genre-Liebhaber

Ich habe Revenge damals zum Release gesehen und der Film hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Die schonungslosen Bilder und die starke Performance der Hauptdarstellerin brennen sich regelrecht ein. Wer mit brutalen Filmen wie I Spit on Your Grave oder The Last House on the Left etwas anfangen kann, der kann sich auch Revenge bedenkenlos geben. Alle anderen sollten gut abwägen, ob diese Art Film die richtige Wahl für das Abendprogramm ist.