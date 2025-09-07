Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Gratis für Prime-Kunden: Diese 7 Champions-League-Spiele laufen bei Amazon

Ein Champions-League-Mikrofon
Amazon Prime zeigt diese 7 Vorrundenspiele. (© Kirchner-Media / Bahho Kara / IMAGO / Bearbeitung: GIGA)
Bayern, BVB, Leverkusen und Frankfurt sind allesamt vertreten.

Die aufgemotzte Vorrunde der Champions League startet am 16. September 2025 – und Prime-Kunden können auf Amazon gratis jeden Spieltag am Dienstag das sogenannte Top-Spiel mit deutscher Beteiligung streamen. Jetzt ist bekannt, welche sieben Begegnungen der Streaming-Anbieter zum Start zeigt.

Amazon zeigt Champions League kostenlos

Deutschland stellt diese Saison vier Teams in der Champions League: Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Alle vier dürfen sich bei Prime präsentieren, Bayern zweimal, Leverkusen und Frankfurt je einmal. Dortmund gibt es gleich dreimal zu sehen.

  • 16. September 2025: Juventus Turin – Borussia Dortmund
  • 30. September 2025: Paphos FC – Bayern München
  • 21. Oktober 2025: Bayer Leverkusen – PSG
  • 4. November 2025: PSG – Bayern München
  • 25. November 2025: Borussia Dortmund – Villareal
  • 9. Dezember 2025: FC Barcelona – Eintracht Frankfurt
  • 20. Januar 2026: Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund

Es sind einige sehr klangvolle Partien mit dabei, die ihrem Namen als Top-Spiel durchaus gerecht werden – nur der zweite Spieltag enttäuscht mit der Begegnung Paphos FC gegen Bayern, bei allem Respekt für den zyprischen Vertreter.

Am achten Vorrundenspieltag, der komplett in einer Mega-Konferenz am Mittwoch stattfindet, überträgt Amazon kein Spiel (Quelle: Amazon).

Fußball-Fans müssen für alles richtig blechen

Natürlich ist mit diesen sieben Begegnungen bei Weitem nicht alles von der Champions League abgedeckt – wenn ihr auch die anderen Spiele schauen wollt, benötigt ihr ein DAZN-Abo.

Falls ihr darüber hinaus auch noch andere Wettbewerbe wie Bundesliga, Zweite Bundesliga, die UEFA Europa League oder die Premier League schauen wollt, wird es immer komplizierter – und leider auch deutlich teurer. Diese Saison könntet ihr je nach persönlicher Vorliebe bis zu 128 Monat im Monat allein für eure Fußball-Abos loswerden.

