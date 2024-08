Gratis nur für Prime-Kunden: Amazon stellt euch am 23. August vor die Wahl

Wonder Woman - Trailer

Wonder Woman - Trailer

Habt ihr ein Prime-Abo? Dann überlässt euch Amazon im August die Wahl. Ihr könnt nämlich kostenlos einen der besten Filme des DC Extended Universe und gleichzeitig auch seinen weniger glorreichen Nachfolger sehen. Für was entscheidet ihr euch?

Das sogenannte DC Extended Universe ist mittlerweile Geschichte. Mastermind James Gunn arbeitet am großen Reboot – bereits im Sommer nächsten Jahres geht es mit „Superman: Legacy“ los. Rückblickend betrachtet waren die 15 Filme des DC Extended Universe nicht gleichermaßen erfolgreich und gut.

Fürs Prime-Abo: Amazon schnappt sich beide Wonder-Woman-Filme

Ein Highlight auch heute noch ist sicherlich „Wonder Woman“ aus dem Jahr 2017 (bei Amazon Prime Video ansehen). Hauptdarstellerin Gal Gadot war einfach großartig in einer Rolle, die ihr quasi auf den Leib geschneidert wurde. Vier Jahre später bekam die Superheldin dann noch ihren zweiten Solofilm – „Wonder Woman 1984“ kam in die Kinos (bei Amazon Prime Video ansehen). Beide Filme landen am 23. August bei Amazon Prime Video. Wer ein Prime-Abo hat, der muss dann kein extra Geld mehr für Leihe oder Kauf auf den Tisch legen.

Wonder Woman Ab 23. August kostenlos mit Prime-Abo bei Amazon zu sehen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.08.2024 10:46 Uhr

Wonder Woman 1984 Ab 23. August kostenlos mit Prime-Abo bei Amazon zu sehen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.08.2024 10:48 Uhr

Amazon gibt euch also die Gelegenheit, gleich beide Filme als Prime-Mitglied quasi kostenlos zu sehen. Doch solltet ihr, vor die Wahl gestellt, auch wirklich beide Filme sehen?

Der Nachfolger kam vor drei Jahren in die Kinos:

Trailer Wonder Woman 1984 Warner Bros. deutsch

Mit weit über 800 Millionen US-Dollar Einspielergebnis zählt „Wonder Woman“ zu den erfolgreichsten Filmen des DC Filmuniversums. Ganz anders der zweite Film mit der Hauptdarstellerin. „Wonder Woman 1984“ hatte im Sommer 2021 nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie einen schlechten Start. Nur knapp 170 Millionen US-Dollar brachte der Film an den Kinokassen und blieb so weit hinter den Erwartungen zurück.

Kritiker haben einen eindeutigen Favoriten

Dafür gibt es einen guten Grund. Qualitativ kann der Nachfolger dem Original nicht das Wasser reichen. Schon der Blick auf die IMDb-Bewertung lässt dies vermuten. Der Film aus dem Jahr 2017 sichert sich positive 7,3 Punkte. „Wonder Woman 1984“ kommt da nur auf magere 5,4 Punkte – unterdurchschnittlich.

Noch eindeutiger fällt das Votum der Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes aus. Vom Erstlingswerk waren überwältigende 93 Prozent überzeugt, vom Nachfolger waren es nur noch 57 Prozent. In Worten schwärmt man vom ersten Film (Zitat, übersetzt): „Spannend, ernsthaft und getragen von Gal Gadots charismatischer Darbietung, gelingt Wonder Woman ein spektakulärer Erfolg.“ Anders beim Folgefilm (Zitat, übersetzt): „Wonder Woman 1984 kämpft mit der Überfrachtung durch Fortsetzungen, bietet aber immer noch genug lebendigen Eskapismus, um Fans der Franchise und ihrer klassischen Hauptfigur zufriedenzustellen.“

Immerhin scheinen die Fans zufrieden. So erfährt selbst der schwache Nachfolger bei den Zuschauern noch immer 73 Prozent Zustimmung. Ergo: Qualitativ auf ganzer Linie überzeugt nur der erste Film, die Fortsetzung ist nur etwas für Fans.

Wer jetzt von Amazon vor die Wahl gestellt wird, sollte dies bei seiner Entscheidung entsprechend berücksichtigen.