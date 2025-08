Gremlins 3: Kommt endlich der neue Film?

Der Release vom ersten Gremlins Film „Kleine Monster“ ist inzwischen bereits über 40 Jahre her. Während die Fortsetzung „Gremlins 2: Kleine Monster“ sechs Jahre auf sich warten ließ, gibt es für Fans bis heute keine festen Informationen zu einem neuen Gremlins-Film. Es könnte aber bald weitergehen.

Steven Spielberg prüft das Drehbuch

Schon lange gab es Gerüchte und Hoffnungen zu einem dritten Teil. Nun scheint es konkret zu werden. Zach Galligan, Hauptdarsteller der ersten beiden Teil, äußerte sich bei einer Comic-Messe in Manchester zu einer Fortsetzung. Ihm zufolge fehlt demnach nur noch ein „Daumen hoch“ von Steven Spielberg (Quelle: Gamesradar). In einem TikTok-Video könnt ihr die Aussagen hören:

„Nach 35 Jahren haben sie endlich ein Drehbuch. Warner Bros. ist offenbar sehr daran interessiert, es zu realisieren. Anscheinend wartet man nur noch darauf, dass Mr. Spielberg es liest und genehmigt. Dafür dürft ihr euch übrigens beim großen Erfolg von Beetlejuice Beetlejuice bedanken!“ Zach Galligan bei der Comic-Con Manchester über einen neuen Gremlins-Film

Steven Spielberg war als Produzent des ersten Teils maßgeblich am Erfolg der Gremlins-Reihe beteiligt.

Galligan greift den Beetlejuice-Film aus dem vergangenen Jahr auf, der die Fortsetzung des 1988 erschienenen Geisterklassikers war. Der Film konnte mit einem Einspielergebnis von über 450 Millionen US-Dollar an den Kinokassen überzeugen (Quelle: Box Office Mojo). Für die Verantwortlichen bei Warner Bros. dürfte das genug Motivation sein, mit Gremlins eine weitere Kultmarke der 80er-Jahre zurückzuholen.

Ein neuer Gremlins-Film? Ja, bitte! Gremlins 2 war als Kind mein absoluter Lieblingsfilm. Auch wenn Fortsetzungen immer ein Flop-Risiko darstellen, einen dritten Teil würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Wenn Chris Columbus und Steven Spielberg dabei sind, kann ja auch nicht so viel schiefgehen, oder? Martin Maciej

Neuer Gremlins-Film seit Jahren in Planung

Zwar ist bei IMDb bereits seit Jahren ein Eintrag für Gremlins 3 zu finden, doch bis auf den Drehbuchautor, Chris Columbus sowie Steven Spielberg und Carl Ellsworth als Beteiligte, sind noch keinerlei Informationen zu einem neuen Film bekannt. Dennoch gibt es zahlreiche Gerüchte um einen neuen Teil. Bei Gremlins 3 sollte es sich zunächst um ein Remake des Films aus 1984 handeln. Danach gab es Neuigkeiten, wonach „Gremlins 3“ eine Fortsetzung im Stile von „Jurassic World“ werden sollte. Auch dieses Projekt kam jedoch nicht über Gerüchte hinaus.

Gremlins 3: Trailer veröffentlicht?

Vor allem bei YouTube, aber auch in Facebook-Beiträgen von Seiten, die eher unbekannt sind, sieht man immer wieder Trailer zu einem angeblichen dritten Teil. Bei diesen „Gremlins 3“-Trailern handelt es sich bislang aber nicht um offizielle Ankündigungen, sondern lediglich um irreführende Fanprojekte. YouTube greift bei solchen Fake-Trailern inzwischen härter durch und schüttet an diese Videos keine Werbeeinnahmen mehr aus. Auch Filmplakate, die eine Fortsetzung zeigen sollen, sind lediglich aus Hobby-Arbeiten entstanden. In der Filmdatenbank IMDb gibt es Einträge zu diesen Fake-Trailern, zum Beispiel hier.

Gremlins: Prequel-Serie „Secrets of the Mogwai“

Fans dürfen sich aber immerhin über den Release von „Gremlins: Secrets of the Mogwai“ freuen. Dabei handelt es sich um eine Animationsserie, die seit dem 23. Mai 2023 läuft. In Deutschland kann man die Serie aber immer noch nicht sehen.

2023 startete die Cartoon-Umsetzung „Gremlins: Secrets of the Mogwai“ beim Streaming-Dienst. „Max“. Dort wird die Vorgeschichte zum ersten Teil erzählt. Genauer geht es in die 1920er-Jahre. Mr. Wing, der aus dem ersten Teil bekannte chinesische Verkäufer, wird als 10-jähriger Junge die Hauptrolle spielen. Es handelt sich um eine animierte Serie, bei der die gemeinsamen Abenteuer von Mr. Wing und Gizmo erzählt werden. Die gruseligen Gremlins sollen aber nicht fehlen, immerhin verstößt man schnell gegen die Gremlin-Regeln „kein Kontakt mit Wasser“ und „kein Füttern nach Mitternacht“, die die nicht ganz so lieben Artgenossen von Gizmo herbei beschwören. Den Teaser zur Animations-Serie könnt ihr hier ansehen:

Zach Galligan äußerte, dass er nicht versteht, dass Warner Bros. Geld für gleich zwei Staffeln der Serie in die Hand nimmt, ohne gleichzeitig an einen Film zu denken. Die Serienumsetzung könnte ihm zufolge also Teil eines größeren Plans sein, das Gremlins-Franchise wieder mit Leben zu füllen.

Auch Joe Dante, der beim ersten Gremlins-Film Regie führte, gab sich Ende 2022 noch sicher, dass neben der Animations-Serie auch ein dritter Gremlins-Film erscheinen wird.

Gremlins 3: Gerüchte und Informationen um eine Film-Fortsetzung

Schon 2015 äußerte sich Zach Galligan, Billy Pelzer in den ersten beiden Teilen, zu einem möglichen Remake bzw. einer Fortsetzung der Gremlins-Filme. Die Handlung soll an die Ereignisse der ersten beiden Gremlins-Teile anknüpfen.

Der inzwischen über 60-jährige sagte zur BBC, dass es sich bei einem neuen Gremlins-Film um kein Reboot oder Remake handeln wird. Anstelle einer Neuauflage der alten Story soll es daher eine Fortführung der Handlung in der heutigen Zeit geben. Zach Galligan weiß dabei noch nicht, ob er selbst Teil des Casts in Gremlins 3 werden wird. Der ebenfalls beteiligte Drehbuchautor Carl Ellsworth machte zwischenzeitlich hingegen wenig Hoffnungen auf einen baldigen Release. Mitte 2022 sagte er:

„Das letzte Mal, dass ich daran gearbeitet habe, ist schon drei Jahre her. Ich hatte mich so darüber gefreut, daran arbeiten zu dürfen. Ich hatte die Gelegenheit erhalten, mit Chris Columbus zusammenzuarbeiten und ich habe die Handlung geliebt, die wir erdacht hatten. Ich bin echt enttäuscht darüber, dass es bis heute kein grünes Licht erhalten hat. Was nicht alles hätte sein können.“

Auf der bisherigen Vita von Ellsworth stehen unter anderem Unhinged, Red Dawn und Disturbia. Chris Columbus und Steven Spielberg sollen laut Deadline ebenfalls an Bord sein. Die Besetzung des Regieplatzes steht derweil noch aus. Columbus hat die Hoffnung, dass die Gremlins auch in einem neuen Film als kultige Puppen und nicht als reine CGI-Figuren dargestellt werden.

Obwohl das Drehbuch schon vorzuliegen scheint, gibt es also noch keine handfesten Informationen über eine Umsetzung oder gar einen Termin für einen Kino-Start von Gremlins 3. Das Warten dauert weiterhin an.