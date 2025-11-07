Gremlins-Fans aufgepasst: Spielberg hat endlich den Daumen gehoben

Fans der kleinen Monster können feiern: Gremlins 3 wurde endlich offiziell bestätigt und es gibt auch schon einen festen Termin für den Kinostart.

Während die Fortsetzung „Gremlins 2: Kleine Monster“ sechs Jahre auf sich warten ließ, mussten die Fans für den dritten Teil deutlich mehr Geduld mitbringen. Der Release vom ersten Gremlins Film „Kleine Monster“ ist inzwischen bereits über 40 Jahre her.

Gremlins 3 kommt – Kinostart bekannt

Schon lange gab es Gerüchte und Hoffnungen zu einem dritten Teil. Zach Galligan, Hauptdarsteller der ersten beiden Teile, äußerte sich schon im Sommer bei einer Comic-Messe in Manchester zu einer Fortsetzung. Ihm zufolge fehlte demnach nur noch ein „Daumen hoch“ von Steven Spielberg (Quelle: Gamesradar). In einem TikTok-Video könnt ihr die Aussagen hören:

„Nach 35 Jahren haben sie endlich ein Drehbuch. Warner Bros. ist offenbar sehr daran interessiert, es zu realisieren. Anscheinend wartet man nur noch darauf, dass Mr. Spielberg es liest und genehmigt. Dafür dürft ihr euch übrigens beim großen Erfolg von Beetlejuice Beetlejuice bedanken!“ Zach Galligan bei der Comic-Con Manchester über einen neuen Gremlins-Film

Inzwischen hat Spielberg seinen Daumen anscheinend bewegt und Gremlins 3 wurde von Warner Bros. Discovery nun offiziell bestätigt. CEO David Zaslav verkündete die Nachricht persönlich in einem Investoren-Call und brachte die Fans damit in helle Aufregung.

Am 19. November 2027 soll der neue Film in den USA starten. Für Deutschland gibt es noch kein festes Datum, doch bei einem Franchise dieser Größenordnung dürfte der Kinostart hierzulande nicht lange auf sich warten lassen. Und was die Ankündigung besonders spannend macht: Mit Chris Columbus und Steven Spielberg kehren gleich zwei der kreativen Köpfe zurück, die den Originalfilm überhaupt erst möglich gemacht haben.

Ein neuer Gremlins-Film? Ja, bitte! Gremlins 2 war als Kind mein absoluter Lieblingsfilm. Auch wenn Fortsetzungen immer ein Flop-Risiko darstellen, einen dritten Teil werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Wenn Chris Columbus und Steven Spielberg dabei sind, kann ja auch nicht so viel schiefgehen, oder? Hoffentlich werden es aber keine CGI-Monster. Martin Maciej

Das ist bekannt

Columbus, der 1984 das Drehbuch für den ersten Gremlins schrieb, führt diesmal selbst Regie. Er produziert den Film gemeinsam mit Spielberg, der über seine Firma Amblin Entertainment an Bord ist. Beide haben bereits mehrfach bewiesen, dass sie das Spiel mit Nostalgie, Spannung und Humor perfekt beherrschen. Columbus deutete schon früher an, dass er „die Magie des Originals“ einfangen und auf Puppentechnik statt auf moderne CGI setzen will.

Neuer Gremlins-Film seit Jahren in Planung

Über die Handlung von Gremlins 3 ist noch nichts bekannt. Ob Billy Peltzer, Phoebe Cates oder gar Mogwai Gizmo selbst in alter Form zurückkehren, bleibt offen. Sicher ist nur: Die Kreaturen sollen wieder greifbar, mechanisch und so chaotisch wie eh und je sein. Auch die jüngere Generation könnte also bald wieder lernen, was passiert, wenn man sie nach Mitternacht füttert oder mit Wasser in Berührung bringt. Der Billy-Darsteller Zach Galligan teilte zudem die News zur Ankündigung auf seinen Social-Kanälen, demnach dürfte er auch eine Rolle in der Umsetzung spielen.

Zwar war bei IMDb bereits seit Jahren ein Eintrag für Gremlins 3 zu finden, doch bis auf den Drehbuchautor, Chris Columbus sowie Steven Spielberg und Carl Ellsworth als Beteiligte, gab es keinerlei Informationen zu einem neuen Film. Dennoch gab es in den vergangenen Jahren schon zahlreiche Gerüchte um einen neuen Teil. Bei Gremlins 3 sollte es sich zunächst um ein Remake des Films aus 1984 handeln. Danach gab es Neuigkeiten, wonach „Gremlins 3“ eine Fortsetzung im Stile von „Jurassic World“ werden sollte. Auch dieses Projekt kam jedoch nicht über Gerüchte hinaus.

Gremlins 3: Trailer veröffentlicht?

Vor allem bei YouTube, aber auch in Facebook-Beiträgen von Seiten, die eher unbekannt sind, sieht man immer wieder Trailer zu einem angeblichen dritten Teil. Bei diesen „Gremlins 3“-Trailern handelt es sich bislang aber nicht um offizielle Ankündigungen, sondern lediglich um irreführende Fanprojekte. YouTube greift bei solchen Fake-Trailern inzwischen härter durch und schüttet an diese Videos keine Werbeeinnahmen mehr aus. Auch Filmplakate, die eine Fortsetzung zeigen sollen, sind lediglich aus Hobby-Arbeiten entstanden. In der Filmdatenbank IMDb gibt es Einträge zu diesen Fake-Trailern, zum Beispiel hier.

Gremlins: Prequel-Serie „Secrets of the Mogwai“

Fans dürfen sich schon seit einiger Zeit über den Release von „Gremlins: Secrets of the Mogwai“ freuen. Dabei handelt es sich um eine Animationsserie, die seit dem 23. Mai 2023 läuft. In Deutschland kann man die Serie aber immer noch nicht sehen.

2023 startete die Cartoon-Umsetzung „Gremlins: Secrets of the Mogwai“ beim Streaming-Dienst. „Max“. Dort wird die Vorgeschichte zum ersten Teil erzählt. Genauer geht es in die 1920er-Jahre. Mr. Wing, der aus dem ersten Teil bekannte chinesische Verkäufer, wird als 10-jähriger Junge die Hauptrolle spielen. Es handelt sich um eine animierte Serie, bei der die gemeinsamen Abenteuer von Mr. Wing und Gizmo erzählt werden. Die gruseligen Gremlins sollen aber nicht fehlen, immerhin verstößt man schnell gegen die Gremlin-Regeln „kein Kontakt mit Wasser“ und „kein Füttern nach Mitternacht“, die die nicht ganz so lieben Artgenossen von Gizmo herbei beschwören. Den Teaser zur Animations-Serie könnt ihr hier ansehen:

Warner testete das Interesse am Franchise bereits 2023 mit der Animationsserie Gremlins: Secrets of the Mogwai. Der Erfolg dieser Serie dürfte mitentscheidend gewesen sein, das Live-Action-Projekt nun wirklich auf die Leinwand zu bringen. Für Columbus ist es ein Comeback im großen Stil – zuletzt hatte er sich auf Netflix-Projekte konzentriert.

Schon 2015 äußerte sich Zach Galligan, Billy Pelzer in den ersten beiden Teilen, zu einem möglichen Remake bzw. einer Fortsetzung der Gremlins-Filme. Die Handlung soll an die Ereignisse der ersten beiden Gremlins-Teile anknüpfen.