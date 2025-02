Größtes Strategiespiel des Jahres geht auf Steam baden und mein Herz blutet

Ich liebe Civilization, aber mache mir Sorgen

Nach 1.300 Stunden in Civ 5 und Civ 6 tut es weh, jetzt die vielen negativen Reviews zu Civilization 7 zu lesen. Der Rundenstrategie-Hit hätte so oder so einen schweren Start gehabt – dafür sind die Änderungen mit wechselnden Völkern und getrennten Epochen einfach zu radikal.

Trotzdem hat Firaxis sich keinen Gefallen damit getan, Grundlagen wie die UI zu verhauen. Vor dem Release hieß es immer, dass Civ 7 einsteigerfreundlicher und zugänglicher werden soll, und dann das?

Unter negativen Reviews schreibt Firaxis jetzt, dass man Verbesserungen an der Benutzeroberfläche vornehmen will, aber damit sind sie spät dran. Die UI wurde bereits während den ersten Previews kritisiert und es hat sich nichts oder zumindest nicht genug getan. Ich wünschte Entwickler und Publisher würden Feedback ernst nehmen, bevor ein roter Daumen runter damit verbunden ist.

Wie schon die Civilization-Spiele davor wird auch Civ 7 mit der Zeit immer größer und besser werden – allerdings auch mit kostenpflichtigen DLCs. Ich hoffe einfach, dass Firaxis jetzt wirklich auf Kritik eingeht und Civ 7 doch noch der Rundenstrategie-König wird, den Fans verdienen.