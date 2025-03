GTA 6 muss warten, denn diese Survival-Perle wird mich 2025 nicht loslassen

GTA 6 wird bestimmt krass, keine Frage. Doch auch wenn ich mich auf Rockstars' nächsten Open-World-Hit freue, fiebere ich dem Release von Subnautica 2 noch stärker entgegen – denn schon der erste Teil des Unterwasser-Survival-Hits hat mir den Atem geraubt.



Ein Kommentar von Robert Kohlick

Ich kann Subnautica 2 kaum noch erwarten!

Über 5 Monate liegt der Release des ersten Teaser-Trailers von Subnautica 2 schon zurück – und trotzdem kriege ich auch heute noch wohlige Gänsehaut, wenn ich mir den Clip mit Kopfhörern anschaue.

Kein Wunder, schließlich ist der erste Teil für mich immer noch eines der besten Survival-Open-World-Spiele, das es gibt. Ich liebe die wunderschöne, kunterbunte und gleichzeitig angsteinflößende Unterwasserwelt von Subnautica. In kaum einem anderen Genre-Vertreter habe ich mehr das Gefühl, mich rein in der Spielwelt verlieren zu können.

Bock auf Gänsehaut? Hier könnt ihr euch den Teaser-Trailer zu Subnautica 2 anschauen:

Subnautica 2 - Teaser Trailer

Kein anderes Survival-Spiel schafft es, sowohl blanken Horror als auch pure Entspannung in mir auszulösen. In einem Moment sitze ich gechillt in meiner selbst gebauten Basis und gucke durch das Glasfenster in die weite strahlende Ozeanwelt. Ein paar Minuten später verstecke ich mich im Cockpit meiner Seemotte in einer Felsspalte, weil ich nachts den unheilvollen und markdurchdringenden Schrei eines Unterwassermonsters höre, das ungefähr 50 Mal so groß wie ich ist – einfach Wahnsinn!

Subnautica 2 kommt direkt mit Koop-Modus – genial!

Während ich im ersten Teil die Unterwasserwelt nur dank einer Mod zusammen mit einem Kumpel erkunden kann, setzt Subnautica 2 dieses Mal auf einen nativen Koop-Modus. Danke, liebe Entwickler von Unknown Worlds Entertainment – das haben sich viele Spieler gewünscht!

Und auch wenn ich mich schon darauf freue, zu zweit, zu dritt oder sogar zu viert durch die Unterwasserwelt zu streifen, so werde ich anfangs doch erst einmal alleine unterwegs sein. Denn nur so kommt bei mir auch die richtige Survival-Horror-Stimmung auf.

Subnautica 2 Unknown Worlds Entertainment

Da das Spiel aber im Laufe des Jahres sowieso erst in das Early-Access-Programm auf Steam startet, gibt es für mich genug Gelegenheiten, nach einem der wahrscheinlich zahlreichen Inhalts-Updates noch einmal neu anzufangen und das Spiel und seine Welt nach und nach zu erforschen – ich kann es kaum noch erwarten!

