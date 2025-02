GTA 6: Take-Two grenzt Release-Zeitraum weiter ein

Der offizielle Release-Termin von Grand Theft Auto 6 ist aktuell noch ein großes Geheimnis. Publisher Take-Two gibt mit einem Kommentar zu Bordelands 4 jetzt zumindest eine konkrete Richtung vor.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Take-Two will Platz zwischen Borderlands und GTA 6

Publisher Take-Two veröffentlicht dieses Jahr gleich mehrere Gaming-Kracher. Highlight ist natürlich Grand Theft Auto 6 irgendwann im Herbst, doch am 23. September soll auch der Loot-Shooter Borderlands 4 erscheinen.

Anzeige

Gegenüber IGN erklärt Take-Two-CEO Strauss Zelnick, dass Spieler sich nicht entscheiden müssen. Konkret will er Veröffentlichungen so planen, dass Spieler „viel Zeit“ haben, um Borderlands 4 zu spielen, bevor sie sich einem nächsten Gaming-Hit zuwenden (Quelle: IGN).

Wann erscheint also GTA 6?

Was mit „viel Zeit“ gemeint ist, verrät Zelnick leider nicht. Anhand seiner Aussage lässt sich der Release-Zeitraum von GTA 6 allerdings trotzdem weiter einschränken:

Wenn Borderlands 4 am 23. September erscheint, fallen mindestens zwei Wochen davor und danach weg. Ein Release im frühen September ist sowieso eher unwahrscheinlich, da Rockstar noch nicht einmal einen zweiten Trailer oder auch nur einen Screenshot veröffentlicht hat.

Anzeige

Es bleibt also die zweite Hälfte des Oktobers und der November. Der frühe Dezember wäre wohl auch noch möglich (der Herbst endet am 21. Dezember), doch wenn sich Weihnachten nähert, ist der Release eines so großen Spiels eher unwahrscheinlich.

Anzeige

Die ganze Spekulation ist allerdings hinfällig, wenn GTA 6 noch einmal verschoben werden muss. Ein Branchen-Insider geht davon aus, dass Rockstar den Release im Herbst verpassen wird. Take-Two-Chef Zelnick beteuert allerdings weiterhin, dass er zuversichtlich ist.

GTA 6: Was ist zum Spiel bekannt?

Rockstar hält jetzt schon besonders lange Funkstille. Von einem zweiten Trailer fehlt weiterhin jede Spur. Fans spekulieren darum über allerhand Details. So soll der erste Trailer bereits Hinweise auf Bewegungsfreiheit in der offenen Welt und das Fahndungssystem geben. Sie haben sogar schon die ersten Bugs im Trailer entdeckt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.