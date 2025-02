Seit dem ersten Trailer für Grand Theft Auto 6 ist über ein Jahr vergangen, doch Rockstar hält Funkstille. Das eine offizielle Bild der beiden neuen GTA-Helden könnte allerdings bereits viel über die offene Welt aussagen.

GTA 6: Schränkt Rockstar eure Bewegungsfreiheit ein?

Nach langer Wartezeit ist GTA 6 jetzt weniger als ein Jahr entfernt. Aufmerksame Fans, die schon seit Monaten das eine offizielle Bild von Lucia und Jason betrachten (über dem Artikel zu sehen) dürften bereits bemerkt haben, dass die neue Protagonistin eine elektronische Fußfessel trägt.

GTA-Fans sind sich sicher, dass Rockstar ihnen damit bereits einen Hinweis zur offenen Welt von Grand Theft Auto 6 gibt. Reddit-Nutzer LuxrOfficial vermutet, dass der Entwickler Lucia (und damit den Spieler) auf ein beschränktes Gebiet beschränkt. Auch bleibt spannend, wie sich das auf den zweiten Hauptcharakter Jason auswirkt. Darf der sich komplett frei auf der Karte bewegen oder denkt sich Rockstar einen anderen Grund aus, warum er nicht einfach alleine losziehen kann?

Darum trägt Lucia eine Fußfessel

Andere GTA-Fans haben die Theorie, dass das Spiel mit Lucia als einzigem spielbarem Charakter beginnt, die aufgrund der Fußfessel noch nicht die gesamte Welt erkunden kann. Das könnte als ausgedehnter Prolog für das Spiel dienen – eine Art Tutorial-Gebiet. Im Verlaufe der Story würde sie die Fessel dann loswerden und die Karte öffnet sich für die Spieler.

Der erste Trailer dürfte bereits verraten haben, warum die GTA-6-Protagonistin eine elektronische Fußfessel tragen muss. Lucia und Jason überfallen zusammen immerhin eine Tankstelle oder einen Kiosk, in dem Rockstar so richtig die Grafikmuskeln spielen lässt. Außerdem wird das Paar von der Polizei verfolgt und Lucia sitzt im Gefängnis. Der Trailer zeigt die Ereignisse einfach nur in der umgekehrten Reihenfolge.

Ist euch aufgefallen, dass im Trailer zu GTA 6 schon ein paar Spielfehler versteckt sind?

