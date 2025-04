GTA 6 wird gewaltig: Auch ohne zweiten Trailer von Rockstar haben Fans ordentlich zu staunen

Bisher existiert nur ein Trailer für GTA 6, den Fans inzwischen mehr als gut genug kennen. Auf Reddit begeistert jetzt allerdings ein Video, durch das ihr die Gameplay-Szenen in einem ganz neuen Licht betrachten werdet.

GTA 6: So groß ist Vice City

In weniger als einem Jahr werdet ihr (hoffentlich) durch Vice City düsen. Die Karte von Grand Theft Auto 6 ist offiziell noch ein Geheimnis, doch das hat die Fans noch nie aufgehalten. Ein Video auf Reddit zeigt jetzt, wie weit die Orte aus dem Trailer voneinander entfernt sind und wie gewaltig das Open-World-Spiel wird.

Das Video stammt ursprünglich vom YouTuber Dark Space. Die Kamera fliegt von Ort zu Ort aus dem ersten GTA-6-Trailer und zeigt anhand einer 3D-Umgebung, wo genau sie auf der Karte liegen. Dadurch wird bereits eine ordentliche Fläche abgedeckt, doch das Video behandelt nur Vice City. Die tatsächliche Karte von GTA 6 wird noch viel größer sein.

Schaut euch hier das Video auf YouTube an:

Woher kommt die vorläufige Karte von GTA 6?

Eigentlich hat Rockstar die Karte von GTA 6 noch nie gezeigt. Allerdings sind einige Leaks an die Öffentlichkeit gelangt und findige Fans nutzen jedes Details, um Vice City und Umgebung wie ein Puzzle zusammenzusetzen. Dabei hilft es auch, dass sich Rockstar an echten Orten in Miami und Florida orientiert. Ein großes Community-Projekt hat hier bereits ganze Arbeit geleistet (zum GTA 6 Map Projekt).

Trotzdem lässt sich aktuell noch nicht sagen, ob die Karte der Fans komplett akkurat ist. Sie verschafft aber bereits einen Ausblick auf die Größe des Open-World-Hits. Auch die Fans auf Reddit zeigen sich begeistert und bewundern die Arbeit, die Dark Space in das Projekt gesteckt hat. Der Post mit dem Video hat bereits über 10.000 Upvotes erreicht. Gleichzeitig staunen sie über die schiere Größte der Karte, von der immer noch nur ein Bruchteil bekannt ist.

Bis zum nächsten Trailer für GTA 6 könnte es noch eine Weile dauern. Publisher Take-Two hat es überhaupt nicht eilig:

