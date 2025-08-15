Günstiges Spotify-Abo: Neuer Streaming-Tarif hat einen großen Haken

Das günstigere Spotify-Abo ist nicht für jeden verfügbar.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit Basic führt Spotify ein neues Abomodell ein, das unter dem neuen Preisniveau von Premium liegt. Nutzer sparen damit zwar Geld, müssen dafür aber auf ein wichtiges Feature verzichten. Zudem erhalten nur Bestandskunden das Angebot.

Anzeige

Spotify: Neues Basic-Abo nicht für alle

Das neue Modell richtet sich gezielt an bestehende Premium-Kunden, die keine Hörbücher über Spotify hören. Nur wer bereits ein Premium-Abo nutzt und auf seiner Kontoseite das Basic-Angebot sieht, darf überhaupt wechseln. Neukunden oder Studenten bleiben generell außen vor, heißt es offiziell.

Technisch bietet das Basic-Abo nahezu alles, was auch das Premium-Modell enthält: Musik ohne Werbung, Downloads für den Offline-Modus, hohe Audioqualität und freie Songwahl. Der einzige Unterschied ist das fehlende Hörbuch-Kontingent, das seit April 2025 Bestandteil des Premium-Abos ist. Statt zwölf Stunden Hörbuch pro Monat müssen Basic-Kunden einzelne Titel einzeln kaufen.

Die Preise bleiben auf dem Niveau von Premium vor der letzten Erhöhung: 10,99 Euro für Einzelpersonen, 14,99 Euro für Duo und 17,99 Euro für Familien. Im Vergleich dazu kostet das Premium-Abo mittlerweile 12,99 bis 21,99 Euro mit inkludierter Hörbuchnutzung.

Anzeige

Spotify Basic: Wechsel nur einmal möglich

Der Wechsel zu Basic kann laut Spotify nur einmal vorgenommen werden. Wer kündigt, verliert dauerhaft den Zugriff auf diesen Tarif. Basic ist auch nicht für einfache Mitglieder bestehender Familien- oder Duo-Abos verfügbar (Quelle: Spotify).

Der Rollout hat bereits begonnen, zunächst für ausgewählte Nutzer in Europa. Android-Nutzer müssen sich aktuell noch gedulden. Die Kontoverwaltung ist derzeit nur über die Web-Version oder iOS möglich. Ob und wann Spotify den Basic-Tarif breiter verfügbar macht, ist unklar.