Gundam: Erste konkrete Pläne zum Live-Action-Film

Nach jahrelangen (eigentlich sogar jahrzehntelangen) Gerüchten gibt es nun konkrete Pläne: Die Produktion des Live-Action-Gundam-Films soll dieses Jahr in Zusammenarbeit zwischen Legendary und Bandai Namco Filmworks endlich anlaufen.

Das Filmstudio Legendary Entertainment scheint etwas für haushohe Monster und Roboter übrigzuhaben. Nach „Pacific Rim“, „Jurassic World“ und den neuen westlichen „Godzilla“-Teilen (seit 2014), hat das Studio nun das nächste Riesen-Franchise im Auge: „Gundam“.



Das Gundam-Franchise, das 1979 mit der ersten Serie „Mobile Suit Gundam“ (bei Crunchyroll ansehen) von Yoshiyuki Tomino ins Leben gerufen wurde, hat sich seitdem zu einem multimedialen Phänomen entwickelt. Es umfasst zahlreiche Fernsehserien, Filme, Mangas, Romane, Videospiele und dank der ikonischen Mechas (riesige humanoide Kampfroboter), eine der aktivsten Modellbau-Gemeinden, mit den sogenannten „Gunpla“.

Erste Informationen zum Gundam-Realfilm

Für die Umsetzung des Realfilms wurde Jim Mickle als Drehbuchautor und Regisseur verpflichtet (Quelle: Deadline). Mickle und seine Partnerin Linda Moran haben sich durch die Arbeit an Serien wie „Sweet Tooth“ und „Hap and Leonard“ bereits einen Namen gemacht und sind bekannt für ihre Fähigkeit, tiefgründige Charaktere und spannende Geschichten zu kreieren. Diese Eigenschaften sollte das Team zur idealen Wahl für die Adaption des vielschichtigen Gundam-Universums machen.



Ein genaues Datum zum Kinostart gibt es aber noch nicht. Bisher ist nur bekannt, dass die Produktion der Real-Live-Version von „Gundam“ noch Anfang dieses Jahres beginnen soll.

In Japan hat das Gundam-Franchise einen enormen Einfluss und ist tief in der Kultur des Landes verwurzelt. Es hat nicht nur die Anime- und Manga-Industrie geprägt, sondern weltweit die Wahrnehmung von Science-Fiction verändert und verholfen, das Mecha-Genre zu der Größe zu machen, die es heute ist. Die ikonischen Mobile Suits sind zu Symbolen des Franchises geworden und haben zahlreiche Nachahmer und Hommagen in anderen Werken inspiriert.



