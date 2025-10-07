Gute Nachrichten für Fußballfans: ARD und ZDF retten die WM 2026

Gute Nachrichten für Fußballfans: ARD und ZDF zeigen viele Spiele gratis.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Fußballfans können aufatmen! Trotz Telekom-Deal übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF 60 Spiele der kommenden Fußball-WM 2026. Nur wer alle Spiele sehen will, der braucht ein kostenpflichtiges Magenta-Abo.

Anzeige

ARD und ZDF übertragen 60 WM-Spiele

Schon vor einiger Zeit hat sich die Telekom die TV-Rechte an der Fußball-WM 2026 und der Frauen-WM 2027 gesichert. Damit will das Unternehmen den eigenen Streamingdienst MagentaTV attraktiver gestalten. Dank des Medienstaatsvertrages war aber schon im Vorfeld klar, dass zumindest ein Teil der Spiele trotz Deal mit der Fifa kostenlos zur Verfügung stehen muss. Im Vertrag selbst steht nämlich:

Die Ausstrahlung im Fernsehen von Ereignissen von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung (Großereignisse) in Deutschland verschlüsselt und gegen besonderes Entgelt ist nur zulässig, wenn der Fernsehveranstalter selbst oder ein Dritter zu angemessenen Bedingungen ermöglicht, dass das Ereignis zumindest in einem frei empfangbaren und allgemein zugänglichen Fernsehprogramm in Deutschland zeitgleich oder, sofern wegen parallel laufender Einzelereignisse nicht möglich, geringfügig zeitversetzt ausgestrahlt werden kann. (Quelle: Medienstaatsvertrag

Und jetzt wird es für alle spannend, die kein Interesse an einem MagentaTV-Abo haben, denn die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich in einem Tauschgeschäft mit der Telekom 60 WM-Spiele gesichert – darunter auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Anzeige

Von den insgesamt 104 Partien, die 2026 in Nordamerika und Mexiko abgehalten werden, sind also nur 44 Spiele MagentaTV-exklusiv. Frei empfangbar werden auf jeden Fall das Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinalpartien und das Endspiel sein (Quelle: Spiegel).

Nächstes Spiel: Deutschland gegen Luxemburg

Das nächste wichtige Spiel für die deutsche Nationalmannschaft steht übrigens am 10. Oktober 2025 an. An diesem Tag trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Luxemburg. Die ARD überträgt das Spiel ab 20:45 Uhr.