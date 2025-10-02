Gute Nachrichten für Marvel-Fans: Gleich 3 Serien erhalten neue Staffeln auf Disney+

Der Streamingdienst Disney+ erhält noch mehr Marvel-Content.

Marvel-Fans können sich auf viele neue Staffeln ihrer Lieblingshelden freuen, die in einem jährlichen Rhythmus auf dem Streamingdienst Disney+ erscheinen sollen. Das verriet Marvels TV-Chef Brad Winderbaum in einem neuen Interview.

Diese Marvel-Serien erhalten eine Fortsetzung

Auch wenn das MCU an den diesjährigen Kinokassen nicht überzeugen konnte, die TV-Sparte des Unternehmens soll den Output in den kommenden Jahren sogar noch erhöhen – zumindest wenn es nach Brad Winderbaum geht, dem zuständigen Chef für Marvel-Serien.

In einem Interview mit DiscussingFilm gab Winderbaum an, dass Serien wie X-Men 97 und „Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft“ jedes Jahr neue Staffeln erhalten sollen. Auch die ganz neu gestartete Serie Marvel Zombies ist davon betroffen – hier muss sich allerdings noch zeigen, ob genügend Menschen einschalten. Wenn ja, dann werden diese drei Animationsserien jedes Jahr fortgesetzt. Parallel erscheinen aber auch noch Live-Action-Serien.

Für das kommende Jahr sind bereits die Fortsetzung zu Daredevil: Born Again und der Nachfolger zu WandaVision Vision Quest bestätigt.

Wie ordnen sich die Serien ins MCU ein?

Das Marvel Cinematic Universe befindet sich aktuell im Wandel. Erst dieses Jahr bestätigte Disney, dass die Filme und die Serien wieder strenger voneinander getrennt werden, damit neue Zuschauer leichter einsteigen können. X-Men 97 gehört zum Beispiel nicht zum MCU, ist aber eine Fortsetzung der X-Men-Zeichentrickserie, die zwischen 1992 und 1997 in den USA lief.

„Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft“ ist dagegen eine ganz neue Erzählung, die zwar zum MCU gehört, aber kein großes Vorwissen voraussetzt. Marvel Zombies ist wiederum ein spezieller Fall. Die Serie spielt auf einer zombifizierten Erde und greift Figuren und Verbindungen aus dem MCU auf, hat aber keinen direkten Einfluss auf die Haupthandlung der Filme, die nächstes Jahr mit Spider-Man: Brand New Day und Avengers: Doomsday fortgesetzt werden.