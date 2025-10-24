H.I.M.: Das Heartagram ist zurück – was passiert bei Ville Valo und Co.?

2017 hat sich die legendäre Love-Metal-Band „H.I.M.“ nach ihrer Abschieds-Tour aufgelöst. Seitdem war Ville Valo auf Solopfaden unterwegs. Jetzt gibt es ein neues Lebenszeichen. Was könnte dahinterstecken?

Neue Clips von H.I.M. bei YouTube

Offiziell haben sich H.I.M. aufgelöst. Pläne über eine Reunion gab es in den letzten Jahren nicht. Jetzt werden aber Hoffnungen der Fans geweckt. Schon in der vergangenen Woche wurde der YouTube-Kanal der Band nach 12 Jahren reaktiviert. Dort wurde ein bislang unveröffentlichter Video-Clip zu „Wicked Game“ aus dem Jahr 1996 veröffentlicht:

Eine Woche später folgt nun ein weiterer Clip. Dabei handelt es sich um eine „Rough Cut“-Aufnahme mit einem Musikvideo im VHS-Stil zu „Gone With The Sin“ aus dem Jahr 2000:

Parallel dazu wurden die Social-Media-Kanäle der Band „geweckt“. Bei Facebook und Co. wurden Bilder von einem „Heartagram“ ohne weiteren Kommentar gepostet.

Aufmerksamen Fans fällt dabei auf, dass das Heartagram etwas anders aussieht als das bekannte Band-Logo in den früheren Jahren. So berührt das Herz-Symbol nicht mehr den Kreis am Rand. Gleichzeitig sieht es aber wieder deutlich nach dem ursprünglichen H.I.M.-Logo aus und nicht nach der Version, die Ville Valo für sein Solo-Projekt genutzt hat.

Das sagt Ville Valo

Was genau hinter den Änderungen und den neuen alten Video-Clips steckt, wurde nicht bekanntgegeben. Eine Reunion von H.I.M. wird zwar von vielen Fans erhofft, dürfte aber kurzfristig nicht im Raum stehen. Erst vor wenigen Tagen hat Ville Valo ein Interview gegeben und ist dabei auch auf ein „H.I.M“-Comeback eingegangen:

Das Interview ist in finnischer Sprache, in den Kommentaren gibt es aber die englische Übersetzung. Demnach antwortet Ville Valo auf die Reunion-Frage:

Erst einmal nicht. Ich habe versucht, es aus den Jungs herauszukitzeln, allerdings haben sie Besseres zu tun.

Ganz ausgeschlossen ist eine Rückkehr der Love-Metaller also nicht. Schon häufiger deutete der Sänger an, dass die legendäre Gothic-Band zurückkommen könnte.

„Never say never.“ Ville Valo auf die Frage nach einer Band-Reunion im Jahr 2022

Auch wenn vorerst keine Rückkehr der Band ansteht, dürfen sich Fans des Sängers freuen. So bestätigte er in dem Interview, dass etwas Neues für sein Solo-Projekt „VV“ kommen wird.

„20th Anniversary“-Edition von Dark Light?

Bleibt die Frage, was hinter den jüngsten Änderungen auf den Social-Media-Kanälen der Band bedeuten könnten. Fans vermuten, dass Reissues von einigen Alben in LP-Form folgen könnten, allen voran von „Dark Light“, das in diesem Jahr im September sein 20-jähriges Jubiläum feierte (bei Amazon ansehen). Auch eine neue Merchandise-Kollektion wird diskutiert.

Comeback von H.I.M.? Ich habe H.I.M. geliebt und höre die Songs auch heute noch gerne. Das Solo-Projekt VV hat mir auch Spaß gemacht, aber eine Reunion mit allen Mitgliedern wäre schon cool. So ganz glaube ich daran aber nicht. Martin Maciej

