Halloween startet früher: Horrorfilm The Conjuring 4 gibt es ab jetzt im Stream für zu Hause

Wer sich an Halloween gruseln will, der kommt um diesen Film nicht herum.

Im Kino war The Conjuring 4: Das letzte Kapitel bereits ein enormer Erfolg. Nun können interessierte Horrorfans den (vorerst) finalen Film auch im heimischen Wohnzimmer schauen, denn Amazon und andere Streamingdienste bieten den neuesten Teil ab sofort zum Kaufen und Ausleihen an.

The Conjuring 4 erreicht das digitale Heimkino

In The Conjuring 4: Das letzte Kapitel bekommen es die Experten für Dämonen und Geister Ed und Lorraine Warren erneut mit paranormalen Ereignissen zu tun. Diesmal ist ein Haus in Pennsylvania Dreh- und Angelpunkt der Spukgeschichte. Wer Lust auf einen kleinen Vorgeschmack hat, der kann sich hier den offiziellen Trailer zum Horrorfilm ansehen:

Über Amazon Prime Video oder einen anderen Streamingdienst eurer Wahl, könnt ihr euch The Conjuring 4: Das letzte Kapitel ab sofort digital kaufen (19,99 Euro) oder für 48 Stunden ausleihen (15,99 Euro). Auf Blu-ray und DVD erscheint der Horrorfilm dagegen erst am 4. Dezember 2025 und kostet zum Start zwischen 14,99 Euro (DVD) und 30,99 Euro (4K).

Wie geht es mit The Conjuring weiter?

Auch wenn die Geschichte der Warrens mit dem vierten Film ein Ende gefunden hat, wird das dazugehörige Universum in den nächsten Jahren weiter ausgebaut. So wurde im September 2025 bestätigt, dass sich ein Prequel-Film in Arbeit befindet, der die Vorgeschichte der Warrens genauer beleuchten soll. Ob die beiden Schauspieler Vera Farmiga und Patrick Wilson im Prequel erneut zu sehen sein werden, ist noch unklar.

Parallel dazu entsteht auch eine Fernsehserie, die in Zusammenarbeit mit HBO umgesetzt wird, aber noch keinen Releasezeitraum hat. Darüber hinaus erhält auch der Spin-Off-Film Llorona aus dem Jahr 2019 in naher Zukunft eine Fortsetzung: The Revenge of La Llorona. Auch hierfür gibt es noch kein geplantes Veröffentlichungsjahr.