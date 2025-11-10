Harlan Coben: Reihenfolge aller Bücher, Filme und Serien

Der Bestseller-Autor Harlan Coben hat einen Exklusivvertrag mit Netflix. Deshalb könnt ihr viele seiner Werke auf der beliebten Streaming-Plattform anschauen.

Harlan Coben: die Reihenfolge seiner Bücher

Den besten Einstieg in die Romane von Harlan Coben bildet die „Myron Bolitar-Reihe“. In dieser Reihenfolge lest ihr sie am besten:

Das Spiel seines Lebens (1995)

Schlag auf Schlag (1996)

Der Insider (1996)

Preisgeld (1997)

Abgeblockt (1998)

Böses Spiel (1999)

Seine dunkelste Stunde (2000)

Ein verhängnisvolles Versprechen (2006)

Von meinem Blut (2009)

Sein letzter Wille (2011)

Der Preis der Lüge (2016)

Nichts ruht für immer (2024)

Die Shelter-Romane über Mickey Bolitar

Seit 2011 schreibt Harlan Coben Romane über „Mickey Bolitar“. Dies ist der Neffe von „Myron Bolitar“. Bisher sind drei Werke erschienen:

Nur zu deinem Schutz (2011)

Das dunkle Haus (2012)

Das geheimnisvolle Grab (2014)

Der Bolitar-Ableger über Win Lockwood

Im Jahr 2021 erschien der erste und bisher einzige Band über den Börsenmakler und Myrons Freund:

Nichts bleibt begraben (2021)

Harlan Coben: Detective Sami Kierce

Anfangs als Einzelroman gedacht, ist 2025 ein weiterer Band erschienen:

In ewiger Schuld (2016), seit 2024 auch als Serie bei Netflix

In tiefster Nacht (2025)

Privatdetektiv Wilde

Der Hauptprotagonist dieser Buchreihe wurde als Kind ohne jegliche Erinnerung an seine Vergangenheit in den Appalachen gefunden. Als Privatdetektiv muss er nun spannende Fälle lösen:

Der Junge aus dem Wald (2020)

Was im Dunkeln liegt (2022)

Harlan Coben: Einzelromane

Die Standalone-Romane lest ihr am besten in der Reihenfolge des Erscheinungsdatums:

Honeymoon (1990)

Totgesagt (1991)

Kein Sterbenswort (2001)

Kein Lebenszeichen (2002)

Keine zweite Chance (2003)

Kein böser Traum (2004)

Kein Friede den Toten (2005)

Das Grab im Wald (2007)

Sie sehen dich (2009)

In seinen Händen (2010)

Wer einmal lügt (2012)

Ich finde dich (2013)

Ich vermisse dich (2014)

Ich schweige für dich (2015)

In ewiger Schuld (2016)

In deinem Namen (2017)

Suche mich nicht (2019)

Nur für dein Leben (2023)

In tiefster Nacht (2025)

Ohne ein letztes Wort (2025)

Harlan Coben: Die Serien bei Netflix

Bei diesen Serien handelt es sich um „Mini-Serien“. In dieser Reihenfolge sind sie erschienen:

Ich schweige für dich, 8 Folgen (2020)

Das Grab im Wald, 6 Folgen (2020)

Kein Friede den Toten, 8 Folgen (2021)

Kein Lebenszeichen, 5 Folgen (2021)

Wer einmal lügt, 8 Folgen (2021)

Sie sehen dich, 6 Folgen (2022)

In ewiger Schuld, 8 Folgen (2024)

Ich vermisse dich, 5 Folgen ( 2025)

Kein böser Traum (Polen), 6 Folgen (2025)

In seinen Händen, 6 Folgen (2025)

Harlan Coben: Serien und Filme außerhalb von Netflix

Bevor Harlan Coben einen Vertrag mit Netflix einging, wurden schon einige seiner Romane verfilmt:

Kein Sterbenswort (2006)

Keine zweite Chance, 6 Folgen (2015)

The Five, 10 Folgen (2016)

Kein böser Traum (Just One Look, Frankreich), 6 Folgen (2017)

Safe, 8 Folgen (2018)

Shelter – Der schwarze Schmetterling, 8 Folgen (2023)

Lazarus, 6 Folgen (2025)

Harlan Coben: Diese Serien sind angekündigt

Suche mich nicht, 8 Folgen ab 01. Januar 2026

Ich finde dich, voraussichtlich 8 Folgen im Laufe des Jahres 2026

Seid ihr inzwischen auch von Harlan Coben und seinen Werken überzeugt? In Zukunft werdet ihr sicher noch viele weitere Romane, Filme und Serien erwarten können.

