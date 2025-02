Harry-Potter-Serie: Brutaler Serienkiller wird Dumbledore spielen

Die Harry-Potter-Serie von HBO hat einen großen Schritt gemacht: Schauspieler John Lithgow wird die Rolle von Albus Dumbledore, dem Schulleiter von Hogwarts, übernehmen. Lighgow kennen Serienfans vor allem als Trinity-Killer aus Dexter.

John Lighow wird Albus Dumbledore spielen

Nach den Gerüchten folgt nun die Bestätigung: Der amerikanische Schauspieler John Lighgow wird in der kommenden Harry-Poter-Serie von HBO Albus Dumbledore spielen. Lighgow selbst bestätigte das gegenüber Screen Rant. Er ist sich sicher, dass das seine letzte große Rolle sein wird:

Es wird mich für das letzte Kapitel meines Lebens bestimmen. Ich werde bei der Abschlussparty etwa 87 Jahre alt sein, aber ich habe zugesagt.

Albus Dumbledore ist nicht nur der Leiter der Zauberschule Hogwarts, sondern auch ein Mentor für den jungen Harry Potter. Gleichzeitig gilt Dumbledore in der magischen Welt als einer, wenn nicht sogar als der mächtigste Zauberer.

In den Filmen wurde Dumbledore zunächst von dem Schauspieler Richard Harris und nach seinem Tod von Michael Gambon verkörpert.

Bei den Fans wird die Wahl von Lighow als Dumbledore sehr unterschiedlich aufgenommen. Auf X (ehemals Twitter) wird vor allem kritisiert, dass Lighow US-Amerikaner ist und Dumbledore von einem Briten verkörpert werden sollte. Andere User hingegen sehen diesen Umstand nicht ganz so kritisch und wollen dem Schauspieler eine faire Chance geben (Quelle: DiscussingFilm auf X).

Dexter hat John Lighow zum Weltstar gemacht

John Lighow hat in seiner Karriere zwar schon in vielen bedeutenden Werken mitgewirkt, am bekanntesten ist aber wohl seine Rolle als Arthur Mitchell aka der Trinity-Killer aus der Serie Dexter. Seine Performance als brutaler Mörder brachte Lighow 2010 einen Golden Globe und einen Emmy in der Kategorie als bester Nebendarsteller ein.

Aktuell ist Lighow dagegen in dem Thriller Konklave zu sehen, der bei der diesjährigen Oscarverleihung für beeindruckende acht Awards nominiert ist.

