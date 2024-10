„Hat das eine KI verbrochen?“ – Neue Serie muss harte Kritik einstecken

Mit Where's Wanda? ist eine neue deutsche Serie auf Apple TV+ gestartet. Bei der Fachpresse kommt die Comedy-Serie allerdings nicht besonders gut an. Oben könnt ihr euch den Trailer ansehen.

Where's Wanda? enttäuscht deutsche Presse

Deutsche Produktionen haben nicht gerade den besten Ruf – weder international noch in der eigenen Heimat. Es gibt zwar ein paar Ausnahmen wie zum Beispiel die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online (Fast) oder Dark, aber die großen Streaming-Erfolge lassen sich an einer Hand abzählen.

Nun liefert Apple mit Where's Wanda? die vermutlich teuerste deutsche Comedy-Serie in der Geschichte der Bundesrepublik ab. Ganze 20 Millionen Euro soll das Projekt mit Axel Stein und Heike Makatsch gekostet haben.

Die Resonanz auf die Apple-Serie lässt allerdings zu wünschen übrig. DWDL nennt die Serie eine „20-Millionen-Enttäuschung“, der Spiegel fragt sich, ob die Serie mit einer KI geschrieben wurde und N-TV sucht den Witz in der Comedy-Serie. Es gibt zwar auch wohlwollende Kritiken wie von der Berliner Zeitung, aber der allgemeine Tenor ist klar: Where's Wanda? kann nicht mit anderen Produktionen mithalten.

International interessiert sich die Presse so gut wie gar nicht für die deutsche Apple-Serie. Auf Rotten Tomatoes oder auch Metacritic gibt es aktuell nicht genügend Wertungen, um einen Score zu errechnen. Ein Blick auf IMDb verrät aber, dass auch die Zuschauer nicht gerade begeistert sind. Dort kommt Where's Wanda? auf einen Wert von 5,8 von 10 möglichen Punkten.

Das Ehepaar Carlotta und Dedo Klatt suchen ihre verschwundene Tochter. (© Apple)

Das müsst ihr über die deutsche Serie wissen

Where's Wanda handelt davon, wie Heike Makatsch und Axel Stein als Ehepaar versuchen, ihre verschwundene Tochter Wanda zu finden. Dafür werden sie kreativ und verwanzen sogar ihre Nachbarschaft.

Die ersten zwei Folgen stehen seit dem 02. Oktober auf Apple TV+ zur Verfügung. Die restlichen sechs Folgen erscheinen in einem wöchentlichen Rhythmus immer mittwochs.

