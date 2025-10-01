„Haunted Hotel“ Staffel 2: Die Animationsserie wird fortgesetzt

Die erste Staffel von „Haunted Hotel“ ist seit September 2025 auf Netflix verfügbar. Der Streamingdienst bestätigt bereits jetzt die Fortsetzung der Trickserie. Wir haben die Infos zur zweiten Staffel.

Das ist zur zweiten Staffel bekannt

Nach der Premiere der ersten Staffel am 19. September verkündete Netflix über die hauseigene Website Tudum am 26. September, dass „Haunted House“ eine zweite Staffel bekommen wird.

Der schnelle Entschluss für die Fortsetzung der Serie dürfte auf den durchschlagenden Erfolg von Staffel eins zurückzuführen sein. In den ersten drei Tagen nach Veröffentlichung erzielte die Serie 1,8 Millionen Views und schaffte es so in die aktuellen Top 10 der englischsprachigen Serien auf Netflix weltweit.

Worum es in der zweiten Staffel gehen wird und wann neue Folgen auf Netflix erscheinen, ist noch nicht bekannt.

Darum geht es in „Haunted Hotel“

„Haunted Hotel“ wird als Zeichentrickserie für Erwachsene bezeichnet und dreht sich um ein Hotel. Katherine, alleinerziehende Mutter, übernimmt nach dem Tod ihres Bruder die Leitung seines Hotels und zieht mit ihren beiden Kindern dort ein. Allerdings wird das Hotel von Geistern bevölkert, die für jede Menge Chaos sorgen und das Leben der Familie auf den Kopf stellen.

Dabei ist Katherine beim neuen Job nicht allein: Ihr Bruder kehrt als Geist zurück und übernimmt in neuer Form die Hotelangelegenheiten. Außerdem gesellt sich bald Abbadon zu der ungewöhnlichen Familie. Er ist ein Dämon, gefangen im Körper eines Kindes aus dem 18. Jahrhundert – und fest entschlossen das Hotel und seine Bewohner vor bösen Geistern zu beschützen.

Den Trailer zur neu erschienenen ersten Staffel könnt ihr im Video unserer Kollegen von desired ansehen:

Hintergründe zur Serie

Die Idee hinter „Haunted Hotel“ stammt von keinem Unbekannten. Matt Roller war schon bei „Ricky und Morty“ als Autor mit dabei. In einem Statement gegenüber Netflix äußerte sich Roller zur Zusammenarbeit mit Netflix: „Ich freue mich riesig, mit Netflix und wahnsinnig talentierten Crew und Cast zu arbeiten, um die Geschichte der Toten, des Bösen und der sich abmühenden Mitarbeiter im Undervale Hotel zum Leben zu erwecken.“

Als Synchronsprecher für die Figuren sind unter anderem Eliza Coupe als Katherine, Will Forte als ihr Bruder Nathan, Natalie Palamides und Skyler Gisondo als die beiden Kinder und Jimmi Simpson als Dämon Abbadon dabei.

Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes bewerten Kritiker die Serie mit 75 Prozent. Zuschauer vergeben sogar 94 Prozent. Bei Google-Rezensionen erhält die Serie aktuell 4,9 von 5 Sternen.

