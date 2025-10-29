Hazbin Hotel Staffel 2: Folge 1 und 2 des höllischen Musicals ab sofort im Stream

Ab heute geht es mit den ersten beiden Folgen der zweiten Staffel von Hazbin Hotel auf Amazon Prime Video weiter. Wann genau die neuen Folgen des höllischen Musicals erscheinen, lest ihr hier.

Wann erscheint Season 2 von Hazbin Hotel?

Die ersten beiden Folgen von „Hazbin Hotel“ Staffel 2 sind heute (29. Oktober 2025) ab 8:00 Uhr deutscher Zeit bei Amazon Prime Video im Stream verfügbar. Ab sofort erscheint wöchentlich eine Doppelfolge bei dem Streamingdienst.

Auch die neue Staffel wird erneut aus insgesamt 8 Folgen bestehen – wobei einige der Folgen auch über die 25-minütige Laufzeit pro Episode der ersten Staffel hinausgehen sollen. Insgesamt wird die zweite Staffel trotz selber Anzahl an Folgen deswegen etwas mehr Inhalt bieten.

Zwischen dem Piloten von Vivienne Medranos „Hazbin Hotel“ auf YouTube und der ersten Staffel bei Amazon Prime Video sind 5 Jahre vergangen. Schöpferin Medrano aka VivziePop hat ihr Versprechen von Anfang 2024 gehalten: Fans mussten sich nicht erneut so lang gedulden (Quelle: ScreenRant):

„[...] Ich bin ein großer Verfechter dafür, den Dingen die Zeit zu lassen, die sie benötigen. Und die Produktion – ich meine, ich kenne das voraussichtliche Veröffentlichungsdatum, das Ziel oder etwas in der Art nicht – aber die erste Staffel hat ungefähr anderthalb bis zwei Jahre gedauert. Ich schätze also, dass es ähnlich sein wird, einfach weil wir uns noch in der Anfangsphase befinden. Also wird es nicht annähernd so eine lange Wartezeit sein, sondern eher eine normale Dauer für Animationsserien. [...] Aber ich denke, es wird sich lohnen.“

Trailer

Episodenliste – Hazbin Hotel Staffel 2

Folge Titel Premiere 1 (9) TBA 29.10.2025 2 (10) TBA 29.10.2025 3 (11) TBA 5.11.2025 4 (12) TBA 5.11.2025 5 (13) TBA 12.11.2025 6 (14) TBA 12.11.2025 7 (15) TBA 19.11.2025 8 (16) TBA 19.11.2025

Ankündigung Staffel 2

Dass es eine zweite Staffel des Höllen-Cartoons mit Prinzessin Charlie geben wird, hat Amazon direkt zu Anfang klargemacht. So hat der Streamingdienst schon vor dem Start der Serie von A24 (Everything Everywhere All at Once, Hereditary – Das Vermächtnis) und Bento Box Entertainment (Bob's Burgers, Brickleberry) direkt zwei Staffeln geordert (Quelle: Deadline). Und mit der ersten Staffel konnte die Zeichentrickserie bereits einen Riesenerfolg erzielen, indem sie den besten Start einer animierten Serie auf Amazons Streamingplattform hinlegte:

