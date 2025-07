HBO Max in Deutschland: Neuer Streaming-Anbieter hat einen Haken

Der Streaming-Markt verändert sich schon wieder.

Der nächste große Streaming-Anbieter steht in den Startlöchern: HBO Max will ab 2026 in Deutschland durchstarten. Mit im Gepäck sollen große Serienhits sein – aber auch Werbeunterbrechungen.

HBO Max: Streaming mit Werbe-Abo

Laut Matthias Heinze, Managing Director von Warner Bros. Discovery, will man mit dem Angebot von HBO Max im kommenden Jahr in Deutschland direkt in die Top 3 der Streaming-Dienste einsteigen.

Dabei sollen starke Marken wie „The Last of Us“, aber auch Filmklassiker und Blockbuster aus dem Warner-Katalog helfen, darunter die „Harry Potter“-Filme, „Dune“ oder „Inception“. Die Ausrichtung ist klar: HBO Max soll zur zentralen Heimat für exklusive US-Inhalte werden.

Inhaltlich bringt HBO Max vieles mit, preislich will man aber flexibler sein – zumindest auf den ersten Blick. Geplant ist nämlich auch ein werbefinanziertes Einstiegsabo, wie es mittlerweile bei anderen Streaming-Anbietern üblich ist. Wer Wert auf ungestörtes Schauen legt, wird also tiefer in die Tasche greifen müssen. Die genauen Abo-Preise für Deutschland hat HBO noch nicht verraten.

In den USA gibt es HBO Max optional auch im Paket mit weiteren Angeboten wie Disney+ und Hulu. Ein solches Bundle sei auch hierzulande denkbar, Heinze hat es zumindest nicht ausgeschlossen. Ob ein solches Paket aber wirklich ein Sparpotenzial für Nutzer bietet oder einfach nur noch mehr Inhalte in ein Abo quetscht, bleibt vorerst abzuwarten.

Sky Deutschland ohne HBO-Inhalte

Für Sky Deutschland sind das alles ziemlich schlechte Nachrichten. Bislang liefen dort viele HBO-Produktionen exklusiv, doch das dürfte sich mit dem Deutschland-Start von HBO Max ändern (Quelle: heise online). Die geplante Übernahme von Sky Deutschland durch RTL passt ebenfalls zu den Plänen. Denn im Vergleich zu Netflix und Amazon hat Sky als reiner Streaming-Anbieter ohne die HBO-Inhalte bald schlecht Karten.

Heinze deutet an, dass man mit Sky wegen dessen Sportfokus viele Zielgruppen nicht erreiche. Das neue Ziel ist eine Plattform, über die alle Inhalte uneingeschränkt und direkt zugänglich sind. Wer also weiterhin aktuelle HBO-Serien zuerst sehen möchte, muss sich auf einen Anbieterwechsel einstellen.