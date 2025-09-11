HBO Max vor Deutschland-Start: Schlechte Nachrichten für Serien-Fans

HBO Max ist „viel zu günstig“, meint der Chef.

Das Streaming-Angebot von HBO Max soll Anfang 2026 auch in Deutschland an den Start gehen. Während sich Fans schon auf Hits wie „The Last of Us“ oder „House of the Dragon“ freuen, spricht Warner-Chef David Zaslav von Preiserhöhungen. Diese könnten nicht nur die USA betreffen.

Warner-Chef: HBO Max zieht Abo-Preise an

Auf einer Konferenz von Goldman Sachs hat David Zaslav als Chef des HBO-Max-Betreibers Warner Bros. Discovery angekündigt, dass das eigene Streaming-Angebot bislang unter Wert verkauft worden sei. Wörtlich sagte er: „Wir glauben, dass wir viel zu günstig sind“. (Quelle: Hollywood Reporter)

Die eigene Qualität wolle man künftig stärker bepreisen, heißt es. Zwar stellte er in Aussicht, dass Preiserhöhungen nicht überstürzt werden, doch spätestens jetzt sollte klar sein, wohin die Reise geht.

In den USA kostet HBO Max aktuell je nach Tarif zwischen 10 und 21 US-Dollar im Monat. In Deutschland liegt der Preis vor dem angepeilten Start Anfang 2026 noch nicht fest. Branchenbeobachter rechnen jedoch mit einem ähnlichen Preismodell oder sogar höheren Einstiegspreisen.

Sky verliert wohl exklusive HBO-Rechte

Warner Bros. Discovery plant offenbar, die Partnerschaft mit Sky nicht fortzusetzen. Das betrifft auch den Streamingdienst Wow, der bisher viele HBO-Inhalte in Deutschland zeigte. Laut Warner-Manager Matthias Heinze sind Sky und Wow zu stark auf Sport fokussiert, um die eigenen Serien optimal zu platzieren (Quelle: heise online). Warner will stattdessen eine eigene Plattform anbieten, auf der alle Inhalte gebündelt erscheinen.

Damit steht fest: Wer in Zukunft HBO-Produktionen legal in Deutschland streamen will, wird kaum an einem HBO-Max-Abo vorbeikommen. Das dürfte nicht günstig werden.

