HBO sucht neuen Harry Potter, Hermine & Ron: Ich hab nur eine große Bitte

HBO will die Harry Potter neu auflegen. Die neue Serie kommt jetzt langsam in Fahrt und sucht nach Schauspielern für Harry, Hermine und Ron. Das neue Gryffindor-Trio tut mir allerdings jetzt schon leid.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Harry-Potter-Serie sucht neuen Helden

Warner Bros. und HBO versuchen sich wieder an Harry Potter. Erneut sollen die Bücher adaptiert werden, diesmal allerdings in Form einer Serie, wobei jedes Buch eine eigene Staffel erhalten soll. Eine der wichtigsten Fragen ist natürlich: Wer spielt Harry, Hermine und Ron?



Auch HBO stellt sich jetzt dieser Frage und sucht in einem offenen Casting-Call nach Kindern, die im April 2025 zwischen 9 und 11 Jahren alt sein werden und entweder in Großbritannien oder Irland leben. Die Anwärter sollen zwei Videos von sich einschicken, in dem sie unter anderem ein Gedicht oder eine Stelle aus ihrem liebsten Buch vortragen sollen – allerdings nichts aus Harry Potter (Quelle: Cast It).

Harry Potter: Ich wünsche keinem Kind eine Rolle in dieser Serie

Für viele Kinder dürfte es nach einem fernen Traum klingen, tatsächlich selbst Harry Potter werden zu dürfen. Doch die Realität ist weniger zauberhaft. Die neue Serie wird voraussichtlich sieben Staffeln erhalten. Die Kinder werden also einen großen Teil ihrer Kindheit für diese Rollen aufwenden.



Allein dieser Druck wäre schon genug. Dazu kommt aber noch das Internet, das sich nie zurückhält. Jegliche Abweichung von den Büchern wird streng beäugt werden. Dazu kommen Fans der Verfilmungen, die Meinungen dazu haben werden, welche Adaption besser gelungen ist.

Die Serie verpflichtet sich weiterhin zu inklusivem und vielfältigem Casting, wobei Bewerber unabhängig von Ethnie, Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität berücksichtigt werden sollen. Widerliche Hasskommentare, die über jede Adaptionskritik hinausgehen, dürften damit vorprogrammiert sind.



Den Abschluss macht schließlich Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling, die mit immer verrückteren Tiraden auf X (früher Twitter) auch außerhalb von Hogwarts für einen stetigen Fluss an Drama sorgt.

Liebes Internet, ruiniere diesen Kindern nicht das Leben

In dieses Pulverfass werden jetzt drei Kinder im Alter von 9 bis 11 Jahren geworfen. Selbst wenn HBO einen Großteil der Kritik abbekommt, bleibt noch mehr als genug übrig, was auf die jungen Schauspieler fällt. Das hat niemand verdient.



Die neue Harry-Potter-Serie soll voraussichtlich 2026 erscheinen. Bis dahin und auch danach habe ich eine verzweifelte Bitte an das Internet: Sei einfach nett! Diese eine Mal!

