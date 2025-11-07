HBO verrät neue Details zur Harry-Potter-Serie und ein Name sorgt für Rätsel

Die magische Welt von Harry Potter erwacht neu zum Leben: HBO hat weitere Details zur kommenden Serienadaption bekannt gegeben. Neben bekannten Charakteren wie Harry, Ron und Hermine treten auch Figuren auf, die in den Filmen nie zu sehen waren. Und ein hartnäckiges Gerücht wurde endlich ausgeräumt.

Wann startet die Harry-Potter-Serie?

Laut Deadline starten die Dreharbeiten zur Harry-Potter-Serie bereits im Sommer 2025 in Leavesden. Unter der Leitung von Francesca Gardiner wird der Start der Serie 2027 angesiedelt sein – ein genaues Startdatum kann jedoch nicht genannt werden.



Die Showrunnerin ist bereits für ihre Arbeit an „Succession“ bekannt. An ihrer Seite findet sich Mark Mylod, der die Regie mehrerer Episoden der ersten Staffel übernehmen wird. Auch Autorin J.K. Rowling ist an der Serien-Adaption ihres Werks beteiligt. Als Executive Producer will sie die Integrität der Bücher bewahren (Quelle: TVGuide).

Neue Schauplätze und zusätzliche Figuren

Neben den ikonischen Sets wie dem Ligusterweg entstehen auch Kulissen, die in den Filmen nie zu sehen waren. So wurden erstmals Szenen mit John Lithgow als Albus Dumbledore am Strand aufgenommen. Diese Sequenzen könnten auf Momente aus den Büchern anspielen, die es bislang nicht in die Kinofilme geschafft haben – etwa Gespräche oder Missionen Dumbledores außerhalb von Hogwarts.

Ebenso überraschend: Die erste Staffel wird den legendären Alchemisten Nicolas Flamel einführen, der in der Buchvorlage „Der Stein der Weisen“ nur erwähnt wird. In der Serie scheint er gemeinsam mit seiner Frau Perenelle (angeblich gespielt von Lambert Wilson und Marthe Keller) eine aktive Rolle zu übernehmen. Da Flamel der Schöpfer des Stein der Weisen ist, könnte sein Auftritt einige spannende Hintergrunddetails enthüllen. Zum Beispiel den Moment, in dem er und Dumbledore entscheiden, den Stein sicher in Gringotts zu verwahren.

Kein Erzähler – oder doch?

Lange hielt sich das Gerücht, dass die Serie von einer Erzählerstimme begleitet wird – ähnlich wie bei „Der Herr der Ringe“. HBO bestätigt nun, dass diese Spekulation falsch ist, wie Deadline berichtet. Die Serie wird ohne Erzähler auskommen und die Geschichte direkt aus der Perspektive der Figuren erzählen. Tim Turner wurde die angebliche Rolle des Erzählers zugesprochen. Der britische Darsteller ist unter anderem bekannt aus „The Crown“.

Ganz aus dem Nichts gezogen war dieses Gerücht nicht: Auf Social Media kursiert ein Bild aus dem Lebenslauf von Tom Turner, in dem er für das Jahr 2025 in der Rolle eines „Erzählers“ bei HBOs Harry Potter gelistet wird – unter der Regie von Mark Mylod. Ob es sich dabei um eine andere Art von Erzähler handelt (zum Beispiel eine Off-Stimme in einer Traumsequenz) oder schlicht um einen Fehler im Lebenslauf, ist unklar.

HBO verkündet den Cast vom goldenen Trio

Die Suche nach dem perfekten Cast ist lang – insbesondere für die des goldenen Trios. Gardiner gab bekannt, dass sich mehr als 32000 junge Schauspieler für die Rollen von Harry, Hermine und Ron beworben haben. Eine wichtige Voraussetzung gibt es für die Schauspieler: Sie müssen im April 2025 zwischen 9 und 11 Jahre alt sein.

Jetzt hat HBO endlich die jungen Schauspieler gefunden, die Harry, Hermine und Ron darstellen sollen! Die Rollen werden übernommen von:

Dominic McLaughlin als Harry Potter

Alastair Stout als Ron Weasley

Arabella Stanton als Hermine

Die neuen Gesichter der jungen Zauberer. (© Aidan Monaghan / HBO)

Das Alter spielt auch bei der Besetzung der anderen Charaktere eine Rolle – sie sollen das gleiche Alter wie in den Büchern haben. So wird Severus Snape verjüngt: In den Büchern ist er 31 Jahre alt, während er in den Filmen älter dargestellt wurde. Alan Rickman, der Darsteller des Professors in den Filmen, war während der Dreharbeiten zu „Harry Potter und der Stein der Weisen“ 55 Jahre alt. Mittlerweile ist auch bekannt, dass Paapa Essiedu die Rolle von Snape übernimmt.

Am Kopf der Schule für Hexerei und Zauberei steht John Lithgow als Albus Dumbledore, der als nächster Darsteller im Cast angekündigt wurde. Aber auch um die Besetzung der anderen Charaktere tummelten sich einige Gerüchte. Jetzt hat HBO mehrerer Darsteller offiziell bestätigt. Darunter finden sich die Professoren von Hogwarts, sowie einige weitere Schüler, Eltern derer, der Minister für Zauberei und die Dursleys:

Offiziell bestätigt sind nun also:

John Lithgow als Albus Dumbledore

Janet McTeer als Minerva McGonagall

Paapa Essiedu als Severus Snape

Nick Frost als Rubeus Hagrid

Luke Thallon als Quirinus Quirrell

Paul Whitehouse als Argus Filch

Katherine Parkinson als Molly Weasley

Lox Pratt als Draco Malfoy

Johnny Flynn als Lucius Malfoy

Leo Earley als Seamus Finnigan

Alessia Leoni als Parvati Patil

Sienna Moosah als Lavender Brown

Bel Powley als Petunia Dursley

Daniel Rigby als Vernon Dursley

Bertie Carvel als Cornelius Fudge

Wie viele Staffeln sind geplant?

Die Serie will sich mit jedem Buchteil intensiv auseinandersetzen. Somit wird jede Staffel einem Buch gewidmet, was die Länge der Harry-Potter-Serie auf sieben Staffeln bringt. Das ambitionierte Projekt ist auf eine Laufzeit von zehn Jahren ausgelegt. Die letzte Staffel würde somit gegen Ende der 2030-Jahre erscheinen. Die Projektlänge von zehn Jahren würde somit aber auch bedeuten, dass nicht jedes Jahr eine neue Staffel erscheint.

Wo könnt ihr die Serie streamen?

Da die Zauberer-Serie unter HBO Max produziert wird, ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass diese auf den Streamingplattformen des Unternehmens zu finden sein wird.



In den Vereinigten Staaten wird sie demnach auf MAX zu sehen sein. Deutsche Fans werden die Harry-Potter-Serie voraussichtlich bei Sky und WOW im Streamingangebot finden. Ob und wie groß die Verzögerung der Veröffentlichungen in den USA und Deutschland sein wird, kann nicht gesagt werden. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

