Heavysaurus ohne Maske: So sehen die Band-Mitglieder unter den Kostümen aus

Heavy Metal und Musik für Kinder passen für euch nicht zusammen? Die Band Heavysaurus, die nie ohne ihre Dino-Masken auftritt, ändert das. Wer hinter den Kostümen steckt? Wir verraten es.

Diese Sänger gehören zur Band „Heavysaurus“

Die Finnen von „Hevisaurus“ haben es vorgemacht, die deutschen Musiker rund um Sänger Michael Voss und Frank Beck machen es seit 2017 nach: Ihre Band Heavysaurus besteht aus fünf Künstlern, die auf der Bühne in Dino- und Drachenkostümen kindgerechte Metal-Musik machen.

Mr. Heavysaurus

Hinter der Maske von Mr. Heavysaurus, dem Frontsaurier der Band, steckt im Studio Sänger Michael Voss, der unter anderem durch die Rockband „Mad Max“ bekannt ist.

Bei Live-Auftritten übernimmt Frank Beck, der auch bei „Gamma Ray“ singt, die Rolle des Tyrannosaurus mit der markanten Stimme.

Franz Beck bei einem „Gamma Ray“-Konzert. (© IMAGO / Just Pictures)

Diese Künstler stecken hinter den Dinos mit den Instrumenten

Riffi Raffi

An der Gitarre findet ihr den feuerspeienden Drachen Riffi Raffi, hinter dem sich eigentlich Christof Leim versteckt. Der Musiker war unter anderem auch bei „The New Black“ und „Sinner“ aktiv.

Milli Pilli

Am Keyboard steht die einzige Dino-Dame der Band, Milli Pilli. Darunter versteckt sich Musiker Mathias Brede, der in den Kommentaren eines Instagram-Posts aber auch verrät, dass es mehrere Millis gibt – am Keyboard ist meist er es.

Muffi Puffi

Den Bassisten Muffi Puffi, einen Stegosaurus, verkörpert Jürgen Steinmetz. Ihn kennt ihr eventuell schon von der Band „Sons of Seasons“.

Komppi Momppi

Am Schlagzeug sitzt Komppi Momppi, ein langhalsiger Apatosaurus. Diese Rolle übernimmt Philipp Klinger, der auch bei der Würzburger Rockband „The New Black“ spielt.

Das ist das Konzept von „Heavysaurus“

Christof Leim, der auch im SWR über das Konzept der Band sprach, sagt selbst, dass der Song „Kaugummi ist mega!“ wahrscheinlich der einzige ist, der nicht pädagogisch wertvoll sei. Dabei spielt „Heavysaurus“ keine Heavy Metal-Musik über Blut, Tod und Sex, sondern kindgerechte Lieder über die eigenen Stärken und Mutmachgeschichten mit positiven Botschaften.

Die Band spricht Kinder im Alter von drei bis elf Jahren auch direkt von der Bühne aus an – lässt sie beim Konzert zu den einzelnen Songs mitmachen und zieht damit auch die Eltern in ihren Bann.

Mittlerweile gibt es neben der Musik der Band übrigens auch Hörspiele. Heavysaurus tourt noch das ganze Jahr über durch Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

