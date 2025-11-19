Heiliger Filmfan: Papst Leo XIV verrät seine 4 Lieblingsfilme

Auch das Oberhaupt der Kirche schaut gerne Filme.

Past Leo XIV ist nicht nur das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, sondern auch ein Filmfan. In einem viralen TikTok-Video hat der gebürtige US-Amerikaner verraten, was seine vier Lieblingsfilme sind.

Das sind die Lieblingsfilme vom Papst

Seit Anfang Mai 2025 ist Papst Leo XIV im Amt und für die Geschicke der römisch-katholischen Kirche und ihre 1,4 Milliarden Anhänger verantwortlich. Und auch wenn der Papst sich überwiegend mit den großen religiösen und politischen Fragen der Welt beschäftigt, so ist er auch ein bekennender Filmfan.

So verriet er in einem Interview mit Variety seine vier Lieblingsfilme:

Meine Lieder – meine Träume (1965)

Ist das Leben nicht schön? (1946)

Eine ganz normale Familie (1980)

Das Leben ist schön (1997)

Besonders die Wahl von Ist das Leben nicht schön? (Originaltitel: It’s a Wonderful Life) ist für ein christliches Oberhaupt passend. Immerhin geht es in diesem Weihnachtsfilm und Klassiker um einen Schutzengel, der sich seine Flügel verdienen muss, indem er den Menschen hilft.

Das Interview wurde auch auf Video festgehalten und von Variety auf TikTok veröffentlicht, wo es prompt viral ging. Der Clip wurde innerhalb von 7 Tagen mehr als 150.000 Mal geliked und mehr als 1.470 Mal kommentiert – hier könnt ihr euch das Interview auf TikTok ansehen.

In den Kommentaren witzeln viele User über weitere mögliche Lieblingsfilme seiner Heiligkeit. So werden unter anderem Der Exorzist, The Lego Movie oder auch das Kirchen-Drama Konklave genannt. Ein anderer User will indessen wissen, ob der Papst einen Letterboxd-Account hat.

Die Kirche lädt Hollywood zu sich ein

Dass Papst Leo XIV über seine Lieblingsfilme spricht, ist übrigens kein Zufall. Die Kirche hat am 15. November 2025 diverse Hollywood-Stars in den Vatikan eingeladen. Dazu heißt es in einer Stellungnahme:

Der Papst hat seinen Wunsch geäußert, den Dialog mit der Welt des Films zu vertiefen und die Möglichkeiten zu erkunden, die künstlerische Kreativität für die Mission der Kirche und die Förderung menschlicher Werte bietet. (Quelle: The Guardian

