Heimliche Preiserhöhung: Damit macht Disney+ sich keine Freunde

Wenn ihr Disney+ nicht liebt, ist jetzt der beste Zeitpunkt, um es abzubestellen.

Disney+ erhöht die Preise in den USA und vermutlich auch in Deutschland. Der beste Zeitpunkt ist es dafür aber nicht: Gerade erst riefen Nutzer dazu auf, Disney+ und andere Streaming-Dienste zu canceln. Grund dafür ist die Absetzung der beliebten Sendung Jimmy Kimmel Live! gewesen – anlässlich Kimmels Kommentaren zum Tod des Trump-Supporter Charlie Kirk (Quelle: US Today).

Preiserhöhung in Deutschland so gut wie bestätigt

In den USA werden die Preise am 21. Oktober erhöht, und zwar folgendermaßen:

Disney+ mit Werbung steigt von 9,99 US-Dollar auf 11,99 US-Dollar

Disney+ ohne Werbung von 15,99 US-Dollar auf 18,99 US-Dollar

Zum Vergleich: In Deutschland bezahlt ihr gerade 5,99 Euro für ein Standard-Abo mit Werbung, 9,99 Euro für ein Standard-Abo ohne Werbung und 15,99 Euro für das Premium-Abo.

Eine Preiserhöhung wird es in Deutschland wohl auch geben. Gerade wirbt Disney+ nämlich mit einem 3-Monate-Rabatt, nach dem jedoch erhöhte monatliche Preise anstehen – unter anderem 6,99 Euro für das Standard-Abo mit Werbung. Die heimliche Preiserhöhung nach einem Rabatt wirkt in diesem Fall nicht gerade vertrauenserweckend. Ihr müsst nämlich das Kleingedruckte lesen:

Disney+ erhöht die Preise auf denkbar schlechteste Art. (© Disney+)

Boykott von Disney+, Hulu und Co.

Disneys US-amerikanischem Sender ABC wird vorgeworfen, sich der Trump-Regierung zu beugen, indem er Trump-kritische Sendungen wie Jimmy Kimmel Live! aus dem Programm streicht. Insbesondere US-amerikanische Nutzer rufen deshalb zum Boykott von Disney+, Hulu und dem Sport-Streaming-Dienst ESPN auf (Quelle: Reddit).

Der Boykott soll nicht nur das Streichen von Abonnements beinhalten, sondern auch weitere Aktionen, die Disney schaden. Etwa könnte man alle Apps auf den Geräten deinstallieren, die Apps so schlecht wie möglich bewerten oder Werbung von Disney+, Hulu und Co. als „nicht relevant“ einstufen.