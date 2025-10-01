„Hell’s Paradise“ Staffel 2 erhält ersten Trailer und Release-Monat

Der Shonen-Anime „Hell’s Paradise“ hat sich eine große Fangemeinde aufgebaut. Kein Wunder also, dass viele Zuschauer gespannt darauf warten, wann die Geschichte fortgesetzt wird. Im Folgenden erfahrt ihr alle wichtigen Informationen zu „Hell’s Paradise“ Staffel 2.

Wann kommt Season 2 von „Hell’s Paradise“?

Viele Fans freuen sich sicherlich über die Nachricht, dass die Reise von Gabimaru noch nicht zu Ende ist, denn es kommt eine zweite Staffel. „Hell’s Paradise“ Season 2 startet im Januar 2026.

Die gesamte erste Staffel von „Hell’s Paradise“, die insgesamt 13 Episoden umfasst, könnt ihr auf Crunchyroll anschauen. Dort steht die Serie euch entweder im Original mit Untertitel oder mit deutscher Synchronisation zur Verfügung.

Neben dem Release-Monat gibt es auch einen neuen Trailer zur kommenden zweiten Staffel:

Mappa übernimmt erneut die Produktion

Season 1 von „Hell’s Paradise“ entstand in Studio Mappa. Die Regie übernahm Kaori Makita, der ebenfalls für Staffel 2 die Leitung übernimmt. Zudem verfasst Akira Kindachi abermals das Drehbuch und Kouji Hisaki kümmert sich um das Charakter-Design. Das Abenteuer rund um Gabimarus Reise geht also weiter.

Das Visual zur zweiten Staffel von „Hell's Paradise“ zeigt Gabimaru. (© Mappa)

In der zweiten Staffel sind in den japanischen Rollen Chiaki Kobayashi als Gabimaru und Yumiri Hanamori als Sagiri erneut zu hören. Ob in der deutschen Synchronisation dieselben Sprecher mitwirken, ist derzeit noch nicht bekannt. Außerdem ist mit Ryota Suzuki ein neues Cast-Mitglied der zweiten Staffel bekannt. Er übernimmt die Rolle von Shugen Yamada Asaemon.

Der gleichnamige Manga, der insgesamt 13 Bände hat, stammt von Yuji Kaku und ist übrigens seit 2021 in Japan abgeschlossen. Falls ihr den Manga in deutscher Sprache lesen und euch somit auf Staffel 2 vorbereiten wollt, könnt ihr ihn durch Crunchyroll lesen. Dort steht euch die komplette Reihe zum Kauf zur Verfügung.

