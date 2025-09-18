Heute gehört sie zu den angesagtesten Frauen der Welt – vor 16 Jahren war sie dagegen noch ein Niemand

Die ganze Medienwelt diskutiert über diese junge Schauspielerin.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ihren Durchbruch hatte sie mit beliebten Serien, wie Everythings Sucks, The Handmaid's Tale oder Euphoria. Heute spricht die ganze Welt dagegen über ihre guten Jeans. Die Rede ist natürlich von Sydney Sweeney. Ihre Karriere begann allerdings schon vor 16 Jahren mit einem billigen Zombie-Film.

Anzeige

So begann die Karriere von Sydney Sweeney

Von ZMD: Zombies of Mass Destruction, auch bekannt als Zombieworld, haben wohl nur die wenigsten Filmfans schon mal gehört. Heute ist der kuriose Zombie-Film in erster Linie dafür bekannt, dass die damals 12-jährige Sydney Sweeney ihre erste kleine Rolle in dem Streifen hatte. Generell fußt die Filmkarriere der jungen Frau auf vielen trashigen Horrorfilmen aus der zweiten und dritten Reihe.

Im TV- und Streaming-Bereich lief es dagegen von Anfang an ziemlich gut. So hatte Sweeney kleine Episoden-Rollen in bekannten Serien, wie Heroes, Criminal Minds, Grey's Anatomy und Pretty Little Liars. Wirklich aufgefallen ist sie aber erst mit der Netflix-Serie Everything Sucks aus dem Jahr 2018. Ein Jahr später war sie dann in der HBO-Serie Euphoria als Cassie Howard zu sehen. Die Serie machte sie neben Hauptdarstellerin Zendaya zum Fernseh-Star.

Sydney Sweeney bei einer Filmpremiere im August 2025. (© Getty Images / Gilbert Flores)

Anzeige

Über keine Schauspielerin wird mehr diskutiert

2025 wurde Sweeney aber auch über die Grenzen von Hollywood hinaus weltberühmt. So erregte ihre Partnerschaft mit dem Seifenhersteller Dr. Squatch große Aufmerksamkeit im Internet, weil sie limitierte Seifenstücke, die ihr Badewasser enthielten, verkaufte (Quelle: Instagram). Das Produkt war blitzschnell ausverkauft.

Komplett eskaliert ist aber ihre Kooperation mit American Eagle. Im Juli 2025 erschien ein Werbespot, bei dem die Schauspielerin die Jeans des Unternehmens mit dem Slogan „Sydney Sweeney Has Great Jeans“ bewirbt. Ein Wortspiel, das auf ihre guten Gene anspielt. Der Spot löste eine heftige Diskussion in den sozialen Medien aus. Ein dazugehöriger Instagram-Post wurde mehr als 70.000 Mal kommentiert (Quelle: Instagram).

Dem Unternehmen und Sweeney wurde infolge der Kampagne Rassismus und Bodyshaming vorgeworfen. Die hitzige Debatte erreichte sogar US-Präsident Donald Trump, der den Spot auf seiner Plattform Truth Social lobte:

Sydney Sweeney, eine registrierte Republikanerin, hat die heißeste Werbung, die es gibt. Diese ist für American Eagle - und die Jeans gehen weg wie warme Semmeln. Hol sie dir, Sydney! (Quelle: Merkur

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.