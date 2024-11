Heute schon geweint? Amazon Prime hat den traurigsten Film des Jahres im Abo

Look Back- Trailer (OmdU)

Look Back- Trailer (OmdU)

Mit Look Back hat Amazon Prime Video klammheimlich den vielleicht traurigsten Film des Jahres ins Programm aufgenommen. Kritiker und Publikum feiern das sensible Drama. Den Trailer könnt ihr oben sehen.

Amazon zeigt bittersüßes Drama Look Back

Amazon Prime Video hat einen brandneuen Geheimtipp im Programm: Look Back. Der sensible Animationsfilm wird bereits als einer der traurigsten Filme des Jahres beschrieben – dafür sprechen zahlreiche emotionale Reviews.

Look Back handelt von zwei jungen Mädchen, die gerne Mangas zeichnen. Durch die gemeinsame Leidenschaft entwickelt sich eine ganz besondere Freundschaft, die ihr ganzes Leben nachhaltig verändert.

Und vielmehr solltet ihr über den beliebten Animationsfilm besser nicht wissen. Wir haben euch zwar oben den offiziellen Trailer verlinkt, für ganz neugierige Naturen, es empfiehlt sich aber, ohne große Vorkenntnisse in den Film einzusteigen – dann ist der emotionale Impact zum Schluss umso größer. Zumal Look Back mit knapp 60 Minuten Spielzeit auch sehr kurz ausfällt.

Die Freundschaft der beiden Mädchen nimmt eine unerwartete Wendung. (© Amazon)

Look Back hält einen perfekten Kritiker-Score

Von der internationalen Presse wird das sensible Drama frenetisch gefeiert und wird daher auch als einer der besten Geheimtipps des Jahres gehandelt. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes hält Look Back derzeit einen makellosen Score von 100 Prozent Zustimmung. Noch aussagekräftiger ist aber der User-Score, der mit 99 Prozent Zufriedenheit nahezu perfekt ist (Quelle: Rotten Tomatoes).

Die User beschreiben den Film in den Rezensionen als eine der besten Erfahrungen, die ihr dieses Jahr machen könnt. Auch wenn ihr damit rechnen müsst, dass euch Look Back das Herz bricht. Wer also auf tränenreiche Filme steht und zudem Amazon-Prime-Kunde ist, der sollte dem kleinen Film unbedingt eine Chance geben. Wer indessen noch kein Abo hat, der kann das direkt bei Amazon ändern. Die ersten 30 Tage sind sogar gratis.