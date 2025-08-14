Heute verdient diese Frau Millionen – vor 31 Jahren begann ihre Karriere aber mit einem fetten Kino-Flop

Mit 10 Jahren hatte sie ihr Debüt – heute dominieren ihre Filme die Kinocharts.
Als die Komödie North 1994 erschien und als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten betitelt wurde, hat wohl niemand geahnt, dass das zeitgleich auch der Startschuss für eine unglaubliche Karriere wird.
Denn neben Bruce Willis und Dan Aykroyd hatte auch eine 10-jährige Scarlett Johansson einen Auftritt in diesem Film – heute gehört der einstige Marvel-Star zu den bekanntesten Gesichtern der Welt.
Die Karriere von Scarlett Johansson
Heute kennt man Scarlett Johansson vor allem für ihre Rolle als Black Widow in diversen Marvel-Filmen, darunter Iron Man 2, The Avengers und ihren eigenen Solo-Film, der 2021 veröffentlicht wurde. Johansson war zwar auch schon davor gut im Filmgeschäft und hat in Filmen, wie The Prestige, Die Insel oder Arac Attack mitgespielt, aber so richtig aufgefallen ist sie zum ersten Mal in Lost in Translation an der Seite von Bill Murray. Der Film erhielt zahlreiche Auszeichnungen und brachte Johansson den British Academy Film Award ein.
Johanssons Erfolg beruht aber auch auf ihrer Vielseitigkeit. Wenn sie nicht gerade als Black Widow die Welt in teuren Blockbustern rettet, zeigt sie auch ihr schauspielerisches Talent in Dramen wie Marriage Story oder Jojo Rabbit. Besonders erwähnenswert ist auch ihr Mitwirken in dem Indie-Film Under the Skin, in dem sich Johansson sogar komplett nackt zeigt – und das, obwohl sie zu dem Zeitpunkt bereits extrem berühmt war.
Vom Marvel-Star zum Dino-Jäger
Mittlerweile hat Johansson das Marvel Cinematic Universe hinter sich gelassen und sich einem anderen großen Franchise angeschlossen: Jurassic World. So verkörpert sie die neue Hauptfigur in Jurassic World: Die Wiedergeburt, der als Start einer neuen Trilogie rund um die gefährlichen Dinos fungiert. Dank Marvel und Jurassic World gehört sie inzwischen auch zu den bestbezahlten Menschen in der Traumfabrik Hollywood.
Gleichzeitig hat sie 2025 aber auch ihren ersten eigenen Film vorgestellt: Eleanor the Great. Die Tragikomödie erhielt in Cannes positive Kritiken und wird aller Voraussicht nach Ende des Jahres im Kino erscheinen.