„High Potential“ Staffel 2: Wann könnt ihr Folge 3 der Erfolgsserie streamen?

Eine alleinstehende Mutter wird zur Beraterin der Polizei. In der zweiten Staffel von „High Potential“ setzt sie erneut ihren brillanten Verstand ein.

„High Potential“ Staffel 2 startet Oktober 2025

Ausgehend von der französischen Vorlage „HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ“ hat die US-amerikanische Version mit Morgan Gillory (Kaitlin Olson), die vom Job als Reinigungskraft zur Ermittlerin aufsteigt, rasch eine treue Fangemeinde gewonnen.

In Deutschland wurde die Serie erstmals am 23. Januar 2025 auf Disney+ veröffentlicht. Fans der spaßigen Mischung aus Comedy und Crime können jetzt mit der Fortsetzung starten: Am 7. Oktober 2025 ging „High Potential“ mit der ersten Folge der zweiten Staffel an den Start.

Episodenguide für „High Potential“ Staffel 2

Ab dem 7. Oktober wird eine Folge pro auf dem Streaming-Dienst veröffentlicht. Folge 3 könnt ihr dann am 21. Oktober sehen. Das sind die voraussichtlichen Termine:

Episode Titel Start 1 Pawns 7. Oktober 2025 2 Checkmate 14. Oktober 2025 3 Eleven Minutes 21. Oktober 2025 4 Behind the Music 28. Oktober 2025 5 Content Warning 4. November 2025 6 Chasing Ghosts 11. November 2025 7 The One That Got Away 18. November 2025 8 TBA 25. November 2025 9 TBA 2. Dezember 2025 10 TBA 9. Dezember 2025 11 TBA 16. Dezember 2025 12 TBA 23. Dezember 2025 13 TBA 30. Dezember 2025 14 TBA 6. Januar 2026 15 TBA 13. Januar 2026 16 TBA 20. Januar 2026 17 TBA 27. Januar 2026 18 TBA 3. Februar 2026

Staffel 2 wird zudem fünf Folgen mehr haben als die erste Staffel. Was euch in den 18 neuen Episoden erwartet, könnt ihr im folgenden Trailer sehen:

Darum könnte es in Staffel 2 gehen

+++ Achtung: Es folgen Spoiler zu „High Potential“ Staffel 1 +++

Die zweite Staffel von „High Potential“ wird sich den offenen Fragen widmen, die das Finale der ersten Staffel hinterlassen hat. Dabei stehen insbesondere zwei zentrale Entwicklungen im Fokus: Zum einen die Enthüllung, dass Morgans verschollener Ehemann Roman (David Guintoli) noch am Leben ist, und zum anderen die Einführung eines Entführers, der es offenbar auf Morgan und ihre Kinder abgesehen hat.

Laut TV Guide dürfte Romans Rückkehr außerdem dazu genutzt werden, Avas (Amirah J) Beziehung zu ihren biologischen Eltern intensiver zu beleuchten und Morgans ungeklärte Gefühle für ihren ersten Ehemann in den Vordergrund zu rücken. Showrunner Todd Harthan erklärte, dass sie sich intensiv mit den Handlungssträngen auseinandersetzen konnten, sodass die Roman-Geschichte in der zweiten Staffel in den Mittelpunkt rücken wird.