„High Potential“ Staffel 2: Wann könnt ihr Folge 6 der Erfolgsserie streamen?

Eine alleinstehende Mutter wird zur Beraterin der Polizei. In der zweiten Staffel von „High Potential“ setzt sie erneut ihren brillanten Verstand ein.
„High Potential“ Staffel 2 startet Oktober 2025
Ausgehend von der französischen Vorlage „HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ“ hat die US-amerikanische Version mit Morgan Gillory (Kaitlin Olson), die vom Job als Reinigungskraft zur Ermittlerin aufsteigt, rasch eine treue Fangemeinde gewonnen.
In Deutschland wurde die Serie erstmals am 23. Januar 2025 auf Disney+ veröffentlicht. Fans der spaßigen Mischung aus Comedy und Crime können jetzt mit der Fortsetzung starten: Am 7. Oktober 2025 ging „High Potential“ mit der ersten Folge der zweiten Staffel an den Start.
Episodenguide für „High Potential“ Staffel 2
Ab dem 7. Oktober wird eine Folge pro auf dem Streaming-Dienst veröffentlicht. Folge 6 könnt ihr dann am 11. November sehen. Das sind die voraussichtlichen Termine:
Episode
Originaltitel
Deutscher Titel
Start
1
Pawns
Bauern
7. Oktober 2025
2
Checkmate
Schisshase
14. Oktober 2025
3
Eleven Minutes
Elf Minuten
21. Oktober 2025
4
Behind the Music
Verjährte Schuld
28. Oktober 2025
5
Content Warning
Eine Frage des Vertrauens
4. November 2025
6
Chasing Ghosts
TBA
11. November 2025
7
The One That Got Away
TBA
18. November 2025
8
TBA
TBA
25. November 2025
9
TBA
TBA
2. Dezember 2025
10
TBA
TBA
9. Dezember 2025
11
TBA
TBA
16. Dezember 2025
12
TBA
TBA
23. Dezember 2025
13
TBA
TBA
30. Dezember 2025
14
TBA
TBA
6. Januar 2026
15
TBA
TBA
13. Januar 2026
16
TBA
TBA
20. Januar 2026
17
TBA
TBA
27. Januar 2026
18
TBA
TBA
3. Februar 2026
Staffel 2 wird zudem fünf Folgen mehr haben als die erste Staffel. Was euch in den 18 neuen Episoden erwartet, könnt ihr im folgenden Trailer sehen:
Darum könnte es in Staffel 2 gehen
+++ Achtung: Es folgen Spoiler zu „High Potential“ Staffel 1 +++
Die zweite Staffel von „High Potential“ wird sich den offenen Fragen widmen, die das Finale der ersten Staffel hinterlassen hat. Dabei stehen insbesondere zwei zentrale Entwicklungen im Fokus: Zum einen die Enthüllung, dass Morgans verschollener Ehemann Roman (David Guintoli) noch am Leben ist, und zum anderen die Einführung eines Entführers, der es offenbar auf Morgan und ihre Kinder abgesehen hat.
Laut TV Guide dürfte Romans Rückkehr außerdem dazu genutzt werden, Avas (Amirah J) Beziehung zu ihren biologischen Eltern intensiver zu beleuchten und Morgans ungeklärte Gefühle für ihren ersten Ehemann in den Vordergrund zu rücken. Showrunner Todd Harthan erklärte, dass sie sich intensiv mit den Handlungssträngen auseinandersetzen konnten, sodass die Roman-Geschichte in der zweiten Staffel in den Mittelpunkt rücken wird.