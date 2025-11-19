Hört nicht auf die Kritiker! Amazon schmeißt Serien-Geheimtipp mit Fallout-Star aus dem Prime-Abo

Diese Serie hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient.

Amazon Prime trennt sich demnächst von dem Serien-Geheimtipp Sweetbitter. Das Drama um eine junge Frau (Ella Purnell), die sich in New York City in einem Meer aus Liebe und Drogen verliert, wurde von der Presse regelrecht zerrissen. Die User bewerten die Show dagegen mit einem 90er-Score extrem positiv.

Sweetbitter verlässt Amazon Prime Video

Einige Jahre bevor Schauspielerin Ella Purnell mit Serien wie Fallout, Arcane und Yellowjackets voll durchgestartet ist, hat sie in einer kleinen, unscheinbaren Serie namens Sweetbitter die Hauptrolle gespielt. Die Serie basiert auf einem populären Roman und handelt von einer jungen Frau, die ihr Glück in New York City sucht. Dort heuert sie in einem der Edel-Restaurants an – und gerät schnell an ihre körperlichen und emotionalen Grenzen (auf Amazon ansehen).

Hier könnt ihr euch den offiziellen Teaser zu Serie ansehen:

Sweetbitter verlässt Anfang Dezember das Programm von Amazon Prime Video. Im Anschluss müsst ihr also wieder bares Geld für die zwei Staffeln hinlegen. Alternativ könnt ihr die Drama-Serie auch über den Amazon-Channel Lionsgate+ schauen. Dieser ist aber nur für Neukunden 7 Tage kostenlos (auf Amazon ansehen).

Und hier kommt auch schon ein Haken ins Spiel. Die Prime-Variante bietet nur englischen O-Ton und deutsche Untertitel an. Eine deutsche Synchronisation gibt es nur bei der Alternative im genannten Amazon-Channel. Für Puristen ist das freilich kein Hindernis, aber Synchro-Fans könnte das durchaus abschrecken.

Bei der Presse ist Sweetbitter verhasst

Sweetbitter spaltet darüber hinaus Presse und Publikum. Während Kritiker die Serie überwiegend negativ bewerten, loben User die Serie in den Himmel. Erst die zweite Staffel wird einstimmig gut bewertet. So kommt aber der etwas durchwachsene Review-Score von 58 Prozent Zustimmung zustande. Zum Vergleich: die User bewerten Sweetbitter zu 90 Prozent positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).

Ein echter Serien-Geheimtipp Sweetbitter ist in meinen Augen eine kleine Serien-Perle, die sich zudem wunderbar schnell wegschauen lässt. Die 14 Folgen sind jeweils nur circa 30 Minuten lang. Perfekt für zwei entspannte Abende! Aber auch generell mag ich solche Geschichten von jungen Menschen, die sich im Großstadtdschungel immer mehr verlieren und deren Werte und Glaubenssätze durch schnellen Sex, Drogen und die Aussicht auf Erfolg auf die Probe gestellt werden. Sweetbitter ist zwar kein Muss, verdient aber definitiv mehr Aufmerksamkeit. Daniel Boldt

