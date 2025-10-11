Hollywood-Legende Robert Redford: So sah der Schauspieler vor 65 Jahren aus

Die Karriere von Robert Redford begann bereits 1960.

Robert Redford ist als Legende in die Filmgeschichte eingegangen. Er war Schauspieler, Regisseur und Produzent und hat zahlreiche Klassiker hervorgebracht, sowie zwei Oscars erhalten. Der Mann mit der blonden Mähne galt vor allem in den 70er-Jahren als Sexsymbol. Wir zeigen euch, wie Redford zu Beginn seiner beeindruckenden Karriere aussah.

So sah Schauspieler Robert Redford 1960 aus

Charles Robert Redford, Jr. kam 1936 auf die Welt und hatte im Alter von 24 Jahren seinen ersten Auftritt vor einer Fernsehkamera und zwar in der Kultserie Perry Mason – um ganz genau zu sein in der ersten Folge der vierten Staffel.

So sah der berühmte Schauspieler zu Beginn seiner Karriere aus:

Der Durchbruch zum Hollywood-Star kam allerdings nicht über Nacht. Tatsächlich waren die ersten Film-Auftritte von Redford kommerzielle Flops. Erst seine Rolle in der Komödie Barfuß im Park machte den Schauspieler schlagartig bekannt. Zum Weltstar wurde er dann in den 70er-Jahren mit Filmen wie Der Clou, Die drei Tage des Condors und Die Unbestechlichen. Redford wurde durch diese Erfolge zu einem der populärsten Schauspieler der Welt – ironischerweise erhielt er zeit seines Lebens nie einen Oscar als bester Darsteller.

Diese Ehre wurde ihm erst als Regisseur zuteil. So erhielt er mit seinem Regiedebüt Eine ganz normale Familie den Oscar als bester Regisseur. Zu diesem Zeitpunkt war der Schauspieler 45 Jahre alt. 2002 verlieh ihm die Academy dann einen Ehrenoscar für sein umfangreiches Lebenswerk.

Die Welt nimmt Abschied von Robert Redford

Robert Redford verstarb am 16. September 2025 im Alter von 89 Jahren. Wie sehr Redford auch jüngere Generationen an Schauspielern beeinflusst hat, zeigt sich auch an der Trauerbekundung von Scarlett Johansson:

Bob Redford hat mich mit 11 Jahren für „Der Pferdeflüsterer“ gecastet. Jeden Tag vor jeder Szene nahm er sich die Zeit, sich mit mir hinzusetzen und mir alle Schritte zu erklären, die meine Figur bis zu diesem bestimmten Punkt in der Geschichte geführt hatten … Bob hat mir gezeigt, was Schauspielerei sein kann, und seine Großzügigkeit und Geduld haben mich dazu inspiriert, die Möglichkeiten dieses Handwerks weiterzuverfolgen (Quelle: People ).

Arte hat sogar kurzfristig das komplette Abendprogramm geändert, um den verstorbenen Schauspieler und seine Arbeit zu ehren.