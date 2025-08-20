Hollywood-Legende zahlt jedes Jahr einen Dollar an Warner, damit er ein kultiges Kostüm behalten darf

Warum zahlt Schauspieler Arnold Schwarzenegger seit 28 Jahren einen Dollar an Warner Bros? Die Antwort wird dich überraschen.

Diese Schwarzenegger-Rolle ist trashiger Kult

Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger hat im Laufe seiner Karriere viele legendäre Filme hervorgebracht: von Conan über Predator bis hin zum Terminator. Seine Rolle als Comic-Schurke Mr. Freeze gehört aber wohl eher weniger dazu. Generell hat der dazugehörige Film Batman & Robin keinen besonders guten Stand bei Filmfans und trotzdem ist der Streifen etwas ganz Besonderes für den gebürtigen Österreicher.

Immerhin bezahlt Schwarzenegger seit 1997 jährlich einen Dollar an Filmgigant Warner Bros., um das Kostüm von Mr. Freeze dauerhaft auszuleihen. Dieser Umstand kam nur raus, weil Produzent Peter MacGregor-Scott in einem Interview folgendes verriet:

Die Schauspieler würden gerne mit diversen Requisiten davonlaufen, und wir müssen sehr darauf achten, dass das auf ein absolutes Minimum beschränkt bleibt. Arnold Schwarzenegger wollte ein Kostüm von Mr. Freeze. Das ging bis hinauf zur Spitze des Studios. Er musste einen Vertrag unterschreiben, und ich glaube, er zahlt 1 Dollar pro Jahr, um das Kostüm auszuleihen. (Quelle: FandomWire

Ob Schwarzenegger dem Kostüm einen eigenen Schrein in seiner Villa in Los Angeles gewidmet hat, ist unklar. Der Anzug soll aber sogar noch funktionstüchtig sein und wie im Film leuchten können. Allein dafür lohnt sich der Dollar schon.

Arnold Schwarzenegger als eiskalter Bösewicht Mr. Freeze. (© Warner Bros.)

Batman & Robin war eine filmische Katastrophe

Batman & Robin war der vierte Batman-Film nach Batman (1989), Batmans Rückkehr (1992) und Batman Forever (1995). Die Comic-Verfilmung mit George Clooney als dunkler Ritter gilt heute als trashiges Desaster.

Das erklärt dann auch die bescheidenen Werte auf Plattformen wie Rotten Tomatoes, wo Batman & Robin einen Publikums-Score von 16 Prozent Zufriedenheit hat. Auch an den Kinokassen konnte das vierte Abenteuer nicht mehr überzeugen, weshalb die Marke 2005 unter der Regie von Christopher Nolan neu gestartet wurde. Aber hey, offenbar hatte zumindest Schwarzenegger die Zeit seines Lebens in dem imposanten Kostüm.