Hollywood-Star Will Smith bereut 15 Jahre später, dass er diesen genialen Film abgelehnt hat

Schauspieler Will Smith hat nicht nur Matrix abgelehnt, sondern noch einen beliebten Blockbuster – das tut ihm heute noch weh.

Dass Hollywood-Schauspieler Will Smith ursprünglich für die Rolle von Neo in Matrix vorgesehen war, ist inzwischen ein alter Hut. Nun hat der Bad-Boys-Star in einem Interview auch zum ersten Mal verraten, dass er noch einen anderen Blockbuster abgelehnt hat – und zwar aus fast denselben Gründen.

Will Smith hat Inception nicht verstanden

Die Rede ist von dem Sci-Fi-Film Inception, der unter der Regie von Christopher Nolan und mit Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio entstand und 2010 mehr als 839 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielte. Smith bereut die Absage 15 Jahre später immer noch:

Ich glaube nicht, dass ich das jemals öffentlich gesagt habe, aber ich werde es jetzt sagen. Chris Nolan hat mir zuerst Inception vorgestellt und ich habe [die Handlung] nicht verstanden. Das habe ich nie laut gesagt. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, sind es diese Filme, die in diesen alternativen Realitäten spielen... die lassen sich schwer erklären (Quelle: Variety ).

Tatsächlich hat Smith auch Matrix Ende der 90er-Jahre abgelehnt, weil er das Drehbuch als zu kompliziert empfand. Offenbar sind Filme mit mehreren Realitäten nicht sein Fall oder aber er hat Schwierigkeiten, die Vision dahinter zu erkennen.

An diesen Fortsetzungen arbeitet Will Smith

Die Reaktionen auf sein Geständnis fallen jedenfalls eindeutig aus: Viele Filmfans können es nicht fassen, dass der Schauspieler ausgerechnet Christopher Nolan eine Absage erteilt hat. So schreibt ein User zum Beispiel: „Wenn Nolan dich anfragt, dann sagst du einfach Ja“. Ein Tweet, der auf viel Zustimmung stößt. Nolan genießt unter Filmfans ein extrem hohes Ansehen, da er als letzte Bastion für den anspruchsvollen Blockbuster gilt. Filme, wie Inception, The Dark Knight oder auch Oppenheimer sind nicht nur Mega-Hits, sondern kommen bei Presse und Publikum gleichermaßen gut an.

Aktuell arbeitet Nolan übrigens an einer filmischen Umsetzung zu Homers Odyssey, die 2026 im Kino erscheinen soll. Dabei sind unter anderem Spider-Man-Star Tom Holland und seine Freundin Zendaya. Smith arbeitet indessen an diversen Fortsetzungen. So befinden sich derzeit I Am Legend 2 und Hancock 2 in der Vorproduktion.